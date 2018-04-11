 ОБСЄ критикує блокування Telegram у Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2018
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Новини

ОБСЄ критикує блокування Telegram у Росії

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликав переглянути рішення суду щодо Telegram і створити в РФ умови для вільного й незалежного інформаційного простору.

Блокування месенджера Telegram у Росії очікується 16 квітня

Блокування месенджера Telegram у Росії очікується 16 квітня

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стурбована через постанову суду про блокування месенджера Telegram у Росії. Відповідну заяву було розміщено на сайті організації у п'ятницю, 13 квітня.  

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Telegram в 15-денний термін не передав ФСБ ключі для розшифровки повідомлень. Роскомнагляд проігнорував заяви власників Telegram, що розшифрувати повідомлення технічно неможливо. (06.04.2018)

Telegram "відстоюватиме свободу і право на особисте життя", наголосив Павло Дуров. Верховний суд Росії відхилив позов месенджера до Федеральної служби безпеки РФ. (20.03.2018)

"Це рішення викликає глибоке занепокоєння, оскільки заважає компаніям, які забезпечують роботу інтернету, відігравати важливу роль у сприянні реалізації права на свободу слова", - заявив представник ОБСЄ з питань  свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Упродовж останніх років Telegram став важливим каналом для поширення інформації різними ЗМІ, відзначив Дезір. Він закликав російську владу переглянути рішення про блокування і "створити сприятливі умови для вільного, незалежного і різноманітного інформаційного простору". 

Як повідомлялося раніше, 13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов "Роскомнагляду" й ухвалив рішення про блокування месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів
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