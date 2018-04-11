ОБСЄ критикує блокування Telegram у Росії

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стурбована через постанову суду про блокування месенджера Telegram у Росії. Відповідну заяву було розміщено на сайті організації у п'ятницю, 13 квітня.

"Це рішення викликає глибоке занепокоєння, оскільки заважає компаніям, які забезпечують роботу інтернету, відігравати важливу роль у сприянні реалізації права на свободу слова", - заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

Упродовж останніх років Telegram став важливим каналом для поширення інформації різними ЗМІ, відзначив Дезір. Він закликав російську владу переглянути рішення про блокування і "створити сприятливі умови для вільного, незалежного і різноманітного інформаційного простору".

Як повідомлялося раніше, 13 квітня Таганський районний суд Москви задовольнив позов "Роскомнагляду" й ухвалив рішення про блокування месенджера Telegram в Росії за відмову надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі для дешифрування обміну інформацією користувачів

