Обстріл ринку в столиці Сирії: 35 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018

Щонайменше 35 людей загинули і понад 40 дістали поранень внаслідок обстрілу ринку в Дамаску у вівторок, 20 березня, повідомляє dpa.

Як повідомляє сирійська державна агенція новин Sana, ракетний обстріл району Кашкул у Дамаску здійснили "терористи". Водночас агенція dpa зазначає, що в контрольованих державою ЗМІ у Сирії терористами називають також і повстанців у Східній Гуті.

Сирійський уряд регулярно звинувачує повстанців в артилерійських та ракетних атаках на столицю країни Дамаск та у загибелі цивільних. Нагадаємо, 18 лютого урядові сирійські війська почали наступ на позиції повстанців у Східній Гуті. За даними Сирійського моніторингового центру з прав людини, з того часу в районі загинули майже 1400 мирних жителів.

Обстріл Дамаска 20 березня був одним з найпотужніших за останній час. Столиця Сирії, яка контролюється урядом, вважається відносно безпечною територією.

Також 20 березня бойовики "Ісламської держави" (ІД) здійснили несподівану атаку на атаку на район Кадам, що знаходиться південніше Дамаска. Внаслідок нападу загинули 36 військових сирійської урядової армії.

На початку листопада минулого року сирійські війська заявили про звільнення останнього міста від бойовиків ІД. Однак час від часу бойовики вдавались до атак окремих втрачених позицій.