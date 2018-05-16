Німкені шукають сурогатних матерів в Україні (відео)

Як вам така послуга – замовити собі дитину? Це каталог однієї з кліник в Україні. Донорські яйцеклітини, штучне запліднення, сурогатні матері. Сурогатне материнство в низці інших країн є легальним. Наприклад, у США такі послуги коштують 100 тисяч євро, в Україні - набагато менше. Коли жінка понад усе хоче дитину, моральні аспекти для неї відходять на задній план. Так само як і для сурогатних матерів, для яких це спосіб прогодувати свої родини. Найгірше, що на цьому наживаються часто треті люди, для яких дитина - це просто дорогий товар.