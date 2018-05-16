 Німкені шукають сурогатних матерів в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.05.2018
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Політика й суспільство

Німкені шукають сурогатних матерів в Україні (відео)

У Німеччині сурогатне материнство заборонено, тому часто німецькі жінки звертаються до послуг закордонних фірм-посередників, зокрема в Україні. Ціна за дитину - до 50 тисяч євро.

Leihmutter Symbolbild (picture-alliance/dpa)

Як вам така послуга – замовити собі дитину? Це каталог однієї з кліник в Україні. Донорські яйцеклітини, штучне запліднення, сурогатні матері. Сурогатне материнство в низці інших країн є легальним. Наприклад, у США такі послуги коштують 100 тисяч євро, в Україні - набагато менше. Коли жінка понад усе хоче дитину, моральні аспекти для неї відходять на задній план. Так само як і для сурогатних матерів, для яких це спосіб прогодувати свої родини. Найгірше, що на цьому наживаються часто треті люди, для яких дитина - це просто дорогий товар. 

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Українські сурогатні матері для німецьких пар

Бездітні німецькі пари, які бажають мати дитину, часто звертаються за послугами сурогатних мам з України. Але як вивезти народжену дитину до Німеччини, де сурогатне материнство заборонене? (15.10.2012)  

Народжена українською сурогатною матір’ю дитина не матиме паспорта ФРН

Народжена українською сурогатною матір’ю дитина не має права на німецький паспорт. Так вирішив суд у Берліні, розглянувши скаргу біологічних батьків. (11.09.2012)  

Штучне запліднення – невідомі ризики

От уже 30 років людство практикує штучне запліднення. Однак досі залишаються нез’ясованими довготривалі наслідки такого продовження роду. У Німеччині вирішили вивчити ризики, пов’язані із заплідненням «у пробірці». (12.11.2008)  

Аудіо й відео до теми

Як спроектувати дитину за власним "дизайном" (18.05.2018)  

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Сурогатне материнство: 50 тисяч євро за немовля? (18.05.2018) 18.05.2018

У Німеччині сурогатне материнство заборонено, тому часто німецькі жінки звертаються до послуг закордонних фірм-посередників, зокрема в Україні. Ціна за дитину - до 50 тисяч євро.

Докладно

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