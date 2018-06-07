Німеччину обрали непостійним членом Радбезу ООН

Німеччина вшосте стане непостійним членом Ради Безпеки (РБ) Організації Об’єднаних Націй. У п’ятницю, 8 червня, за це проголосували 184 із 193 держав-членів ООН, повідомляє агенція AP. ФРН займатиме місце в РБ ООН у 2019-2020 роках. Востаннє Німеччина була непостійним членом Радбезу в 2011-12 роках. Окрім ФРН, непостійними членами РБ ООН цього дня обрали також Бельгію, Південно-Африканську Республіку, Домініканську Республіку та Індонезію.

Кандидати в непостійні члени РБ ООН висуваються регіональними групами. Раніше Ізраїль відкликав свою кандидатуру, тому обрання Німеччини вважалось гарантованим.

З 1 січня 2019 року Німеччина буде брати участь у всіх засіданнях Радбезу, голосуватиме за резолюції та вноситиме пропозиції. Однак права вето, на відміну від постійних членів Радбезу, вона не матиме.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловив оптимізм щодо входження ФРН до нового складу Радбезу. Він заявив, що Німеччина готова в якості непостійного члена Радбезу "брати на себе відповідальність при мирному розв'язанні криз".

У Раду Безпеки ООН входять п'ять постійних членів: Великобританія, Китай, Росія, США і Франція, а також десять непостійних, половина з яких оновлюється щорічно.