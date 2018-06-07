 Німеччину обрали непостійним членом Радбезу ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2018

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Новини

Німеччину обрали непостійним членом Радбезу ООН

Наступні два роки Німеччина буде непостійним членом в Раді Безпеки ООН. Також непостійними членами Радбезу на 2019-20 роки обрали Бельгію, Південно-Африканську Республіку, Домініканську Республіку та Індонезію.

Голосування за непостійних членів Радбезу ООН Генеральною Асамблеєю ООН, 8 червня

Голосування за непостійних членів Радбезу ООН Генеральною Асамблеєю ООН, 8 червня

Німеччина вшосте стане непостійним членом Ради Безпеки  (РБ) Організації Об’єднаних Націй. У п’ятницю, 8 червня, за це проголосували 184 із 193 держав-членів ООН, повідомляє агенція AP. ФРН займатиме місце в РБ ООН у 2019-2020 роках. Востаннє Німеччина була непостійним членом Радбезу в 2011-12 роках. Окрім ФРН, непостійними членами РБ ООН цього дня обрали також Бельгію, Південно-Африканську Республіку, Домініканську Республіку та Індонезію.

Кандидати в непостійні члени РБ ООН висуваються регіональними групами. Раніше Ізраїль відкликав свою кандидатуру, тому обрання Німеччини вважалось гарантованим.

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Глава німецького МЗС Гайко Маас наголосив, що ФРН в якості непостійного члена Радбезу ООН готова брати на себе відповідальність при мирному розв'язанні криз. (07.06.2018)

Цей крок Ізраїлю посилює позиції Німеччини та Бельгії, які також є кандидатами на членство у Раді Безпеки ООН. (05.05.2018)

З 1 січня 2019 року Німеччина буде брати участь у всіх засіданнях Радбезу, голосуватиме за резолюції та вноситиме пропозиції. Однак права вето, на відміну від постійних членів Радбезу, вона не матиме. 

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловив оптимізм щодо входження ФРН до нового складу Радбезу. Він заявив, що Німеччина готова в якості непостійного члена Радбезу "брати на себе відповідальність при мирному розв'язанні криз".

У Раду Безпеки ООН входять п'ять постійних членів: Великобританія, Китай, Росія, США і Франція, а також десять непостійних, половина з яких оновлюється щорічно.

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На період з 2018 по 2019 роки до Ради Безпеки ООН на правах непостійних членів увійдуть шість країн. Серед них дві європейські держави - Нідерланди та Польща.

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