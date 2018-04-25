 Німеччина і Франція підписали угоду про спільне виробництво винищувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Німеччина і Франція підписали угоду про спільне виробництво винищувачів

Міністерки оборони Німеччини і Франції Урсула фон дер Ляєн та Флоранс Парлі підписали чотири угоди про спільне будівництво озброєнь. Планується, що новий винищувач поступово замінить Eurofighter.

Нові винищувачі повинні з часом повністю замінити Eurofighter (на фото)

Нові винищувачі повинні з часом повністю замінити Eurofighter (на фото)

Німеччина та Франція спільно будуватимуть "нове покоління" європейських винищувачів, які повинні модернізувати наявний флот військо-повітряних сил (ВПС) обох країн. Чотири угоди щодо співпраці у створенні нового озброєння, зокрема і винищувачів, у четвер, 26 квітня, підписали міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та її французька колега Флоранс Парлі. Підписання відбулося на міжнародній виставці авіаційної техніки ILA в Берліні.

DW.COM

Літаки Eurofighter німецьких ВПС захищають європейське небо від небезпек на кшталт угону літаків. Чергова група дедалі частіше вилітає на завдання. Депутат Бундестагу розповів DW про причини вильотів. (29.01.2016)

З кінця серпня німецькі винищувачі Eurofighter здійснюють патрулювання над країнами Балтії з повним боєкомплектом. У ВПС ФРН запевняють, що це не є засобом ескалації ситуації. (20.09.2015)

Очільниця оборонного відомства Німеччини назвала угоди історичними та закликала інші європейські країни приєднуватися до проектів, передає інформагенція Reuters.

План будівництва нового винищувача сторони хочуть узгодити в червні. Угоду про спільне будівництво напередодні підписали компанії Airbus та Dassault.

Нові винищувачі планують почати використовувати до 2040 року разом із винищувачами Eurofighter. З часом нова розробка має цілковито замінити Eurofighter.

Про поглиблення оборонної співпраці домовилися канцлерка Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон у липні 2017 року.
Дивитись відео 02:01

Піар на армії: як політики "використовують" зброю (07.08.2017)

Аудіо й відео до теми

Піар на армії: як політики "використовують" зброю (07.08.2017)  

Також за темою

Paris Merkel und Macron

Берлін та Париж домовилися про спільне виробництво винищувачів 13.07.2017

Німеччина і Франція поглиблюють співпрацію, зокрема в оборонній сфері. Париж і Берлін домовилися розвантажити власні оборонні бюджети та спільно виробляти винищувачі.

Nato-Hauptquartier Brüssel

НАТО взяв курс на відлякування Росії 16.06.2016

Міністри оборони НАТО посилюють східний фланг. Мета - стримати та відлякати Росію. Війська не становлять їй реальної загрози, проте є сигналом Москві й заспокоєнням для Балтії.

Докладно

Зруйнований реактор на ЧАЕС: уся Європа була радіоактивно забруднена внаслідок катастрофи

Коттінґ-Уль: "Продовження роботи реакторів АЕС - безумство"

Інтерв'ю з головою природоохоронного комітету Бундестагу Сильвією Коттінґ-Уль. 

Ukraine Solar Chernobyl (Getty Images/AFP/G. Savilov)

Перша сонячна електростанція біля ЧАЕС до цих пір не працює

Станція мала запрацювати ще минулого року, однак їй на заваді стала бюрократія.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  