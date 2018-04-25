Німеччина і Франція підписали угоду про спільне виробництво винищувачів

Міністерки оборони Німеччини і Франції Урсула фон дер Ляєн та Флоранс Парлі підписали чотири угоди про спільне будівництво озброєнь. Планується, що новий винищувач поступово замінить Eurofighter.
Німеччина та Франція спільно будуватимуть "нове покоління" європейських винищувачів, які повинні модернізувати наявний флот військо-повітряних сил (ВПС) обох країн. Чотири угоди щодо співпраці у створенні нового озброєння, зокрема і винищувачів, у четвер, 26 квітня, підписали міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та її французька колега Флоранс Парлі. Підписання відбулося на міжнародній виставці авіаційної техніки ILA в Берліні.
Очільниця оборонного відомства Німеччини назвала угоди історичними та закликала інші європейські країни приєднуватися до проектів, передає інформагенція Reuters.
План будівництва нового винищувача сторони хочуть узгодити в червні. Угоду про спільне будівництво напередодні підписали компанії Airbus та Dassault.
Нові винищувачі планують почати використовувати до 2040 року разом із винищувачами Eurofighter. З часом нова розробка має цілковито замінити Eurofighter.
Про поглиблення оборонної співпраці домовилися канцлерка Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон у липні 2017 року.