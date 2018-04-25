Німеччина і Франція підписали угоду про спільне виробництво винищувачів

Німеччина та Франція спільно будуватимуть "нове покоління" європейських винищувачів, які повинні модернізувати наявний флот військо-повітряних сил (ВПС) обох країн. Чотири угоди щодо співпраці у створенні нового озброєння, зокрема і винищувачів, у четвер, 26 квітня, підписали міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та її французька колега Флоранс Парлі. Підписання відбулося на міжнародній виставці авіаційної техніки ILA в Берліні.

Очільниця оборонного відомства Німеччини назвала угоди історичними та закликала інші європейські країни приєднуватися до проектів, передає інформагенція Reuters.

План будівництва нового винищувача сторони хочуть узгодити в червні. Угоду про спільне будівництво напередодні підписали компанії Airbus та Dassault.

Нові винищувачі планують почати використовувати до 2040 року разом із винищувачами Eurofighter. З часом нова розробка має цілковито замінити Eurofighter.

Про поглиблення оборонної співпраці домовилися канцлерка Анґела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон у липні 2017 року.