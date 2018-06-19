 Німеччина у 2017 році скоротила експорт зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2018

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Новини

Німеччина у 2017 році скоротила експорт зброї

Експорт німецької зброї 2017 року скоротився приблизно на дев'ять відсотків у порівнянні з попереднім роком. Але показник минулого року все одно є третім найвищим за всю історію.

Німеччина скоротила продаж зброї

Німецькі танки Leopard у Туреччині

У 2017 році німецький уряд видав дозволи на експорт зброї загальною вартістю 6,24 мільярда євро - це на дев'ять відсотків менше ніж попереднього року, повідомила у середу, 20 червня, агенція Reuters з посиланням на джерела в уряді. Таким чином обсяги продажу німецької зброї в світі скоротилися на 600 мільйонів євро в порівнянні з 2016 роком. Утім, показник минулого року є третім найвищим за всю історію, оскільки 2015 та 2016 роки були рекордними за обсягами експортованого озброєння.

Згідно з даними звіту про експорт нової зброї, який має бути затверджений 20 червня, дозволи на продаж зброї в країни, що не є членами НАТО та Євросоюзу, виросли на 100 мільйонів євро - до 3,795 мільярда євро. Вони включають такі великі індивідуальні замовлення, як продаж бойового корабля Алжиру та підводного човна Єгипту, повідомляють джерела. Серед інших найбільших покупців німецької зброї - Саудівська Аравія.

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Дозволи на продаж німецької стрілецької зброї склали 47,8 мільйона євро, а найбільшим замовником такого озброєння є Франція. Раніше німецький уряд погодив скорочення продажів зброї та вирішив працювати над гармонізацією експортного контролю в Європейському Союзі.

Нагадаємо, що Стокгольмський інститут проблем миру (SIPRI) повідомив, що продаж зброї в світі в 2013-2017 роках збільшився загалом на десять відсотків у порівнянні з періодом 2008-2012 років. Найбільшими світовими експортерами зброї є США, Росія, Франція, Німеччина і Китай. В 2017 році загалом на планеті на озброєння та армії було витрачено 1,73 трильйона доларів США, що на 1,1 відсотка більше за показник 2016 року.

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