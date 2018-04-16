Німеччина підтримає підвищення енергоефективності в Україні

Німеччина стала одним із підписантів багатосторонньої угоди про створення фонду для підвищення енергоефективності в Україні. Саму угоду було підписано в суботу, 21 квітня, в Вашингтоні, передає сайт українського міністерства фінансів. Іншими підписантами угоди стали Європейський Союз, Міжнародна фінансова корпорація та Україна. Останню на церемонії підписання представляв міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Новостворений фонд, який фінансуватимуть кілька донорів, співпрацюватиме з українським фондом енергоефективності. Головна мета співпраці цих двох структур - фінансування проектів, націлених на підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.

Згідно з підписаною угодою, на початковому етапі під управлінням Міжнародної фінансової корпорації перебуватимуть до 53 мільйонів євро, наданих ЄС та Німеччиною. В українському мінфіні розраховують, що крім зменшення енерговитрат, робота новоствореного фонду призведе до створення близько 75 тисяч нових робочих місць.