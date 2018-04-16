 Німеччина підтримає підвищення енергоефективності в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2018
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Новини

Німеччина підтримає підвищення енергоефективності в Україні

Німеччина спільно з ЄС буде одним із донорів новоствореного фонду для підвищення енергоефективності в Україні. Мета фонду, який розпоряджатиметься 53 мільйонами євро, - скорочення енергетичних втрат у житловому секторі.

Енергоефективність

Виділені ФРН кошти підуть на утеплення та модернізацію багатоквартирних будинків в Україні

Німеччина стала одним із підписантів багатосторонньої угоди про створення фонду для підвищення енергоефективності в Україні. Саму угоду було підписано в суботу, 21 квітня, в Вашингтоні, передає сайт українського міністерства фінансів. Іншими підписантами угоди стали Європейський Союз, Міжнародна фінансова корпорація та Україна. Останню на церемонії підписання представляв міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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Берлін допомагає Україні покращити управління на місцевому рівні та оновити енергомережі. На це Німеччина додатково виділила 72 мільйони євро. (09.11.2016)

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про Фонд енергоефективності. Із його допомогою уряд сподівається здійснити глобальну тепломодернізацію країни. Як працюватиме фонд? (22.03.2017)

Новостворений фонд, який фінансуватимуть кілька донорів, співпрацюватиме з українським фондом енергоефективності. Головна мета співпраці цих двох структур - фінансування проектів, націлених на підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків.

Згідно з підписаною угодою, на початковому етапі під управлінням Міжнародної фінансової корпорації перебуватимуть до 53 мільйонів євро, наданих ЄС та Німеччиною. В українському мінфіні розраховують, що крім зменшення енерговитрат, робота новоствореного фонду призведе до створення близько 75 тисяч нових робочих місць.
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