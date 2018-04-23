Німеччина подала заявку на проведення футбольного "Євро-2024"

Німецький футбольний союз у вівторок, 24 квітня, подав до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) формальну заявку на проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2024 році. Відповідні документи до штаб-квартири УЄФА в Ньоні передала делегація, до складу якої як "посол заявки" увійшов колишній капітан збірної ФРН з футболу, чемпіон світу 2014 року Філіпп Лам (Philipp Lahm).

Як очікують, єдиним конкурентом Німеччини в боротьбі за право прийняти Чемпіонат Європи з футболу в 2024 році буде Туреччина. Представники цієї країни мають подати свою заявку 26 квітня. Виконавчий комітет УЄФА прийме рішення щодо країни-господарки "Євро-2024" 27 вересня.

Нагадаємо, що в 1988 році, коли Німеччина ще була поділена на Західну (ФРН) та Східну (НДР), Чемпіонат Європи з футболу приймала ФРН. Тоді чемпіоном стала збірна Нідерландів, яка здолала у фіналі збірну СРСР. Наступний турнір - "Євро-2020" - буде проведений у 12 містах в різних країнах Європи.