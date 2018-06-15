Німеччина обіцяє Італії підтримку в питанні біженців

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла підтримку Італії, що зіштовхнулася із значним притоком біженців. Про це вона заявила під час зустрічі із новим італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте, який у понеділок, 18 червня, прибув з першим після вступу на посаду візитом до Німеччини, передає агенція dpa.

Меркель, зокрема, порушила питання про вирішення проблеми біженців з Північної Африки, зокрема з Лівії. Вона відзначила, що для цього потрібна співпраця з такими організаціями, як Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

Джузеппе Конте, який обіймає посаду з 1 червня, закликав до більшої солідарності в Євросоюзі у питанні розподілення біженців. "Італійські кордони є європейськими кордонами", - сказав він. Конте додав, що Італія прагне змінити Дублінську систему, яка передбачає, що біженці повинні реєструвати свої заяви на притулок у першій країні, в яку вони потрапляють у Європі.

Лідери Італії та ФРН закликали до розгляду заяв про надання притулку в рідних країнах мігрантів ще до їхнього перетину Середземного моря або в транзитних країнах. Вони також наголосили на необхідності забезпечити більший захист європейських кордонів силами прикордонної служби Frontex, яка має акцентувати увагу на боротьбі з контрабандою та торгівлею людьми.

На саміті ЄС, який відбудеться 28-29 червня, Меркель має намір провести двосторонні переговори з лідерами країн, які найбільше потерпають від припливу мігрантів, як-от Італії, а також сусідніх держав, з яких до Німеччини прибувають шукачі притулку. Канцлерка запевнила, що німецький уряд не діятиме "в односторонньому порядку, без домовленостей і на шкоду третім країнам".