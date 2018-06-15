Німеччина обіцяє Італії підтримку в питанні біженців

Новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликає Євросоюз бути більш солідарним у питанні розподілу біженців. Канцлерка ФРН Анґела Меркель обіцяє йому підтримку.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла підтримку Італії, що зіштовхнулася із значним притоком біженців. Про це вона заявила під час зустрічі із новим італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте, який у понеділок, 18 червня, прибув з першим після вступу на посаду візитом до Німеччини, передає агенція dpa.
Меркель, зокрема, порушила питання про вирішення проблеми біженців з Північної Африки, зокрема з Лівії. Вона відзначила, що для цього потрібна співпраця з такими організаціями, як Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).
Джузеппе Конте, який обіймає посаду з 1 червня, закликав до більшої солідарності в Євросоюзі у питанні розподілення біженців. "Італійські кордони є європейськими кордонами", - сказав він. Конте додав, що Італія прагне змінити Дублінську систему, яка передбачає, що біженці повинні реєструвати свої заяви на притулок у першій країні, в яку вони потрапляють у Європі.
Лідери Італії та ФРН закликали до розгляду заяв про надання притулку в рідних країнах мігрантів ще до їхнього перетину Середземного моря або в транзитних країнах. Вони також наголосили на необхідності забезпечити більший захист європейських кордонів силами прикордонної служби Frontex, яка має акцентувати увагу на боротьбі з контрабандою та торгівлею людьми.
На саміті ЄС, який відбудеться 28-29 червня, Меркель має намір провести двосторонні переговори з лідерами країн, які найбільше потерпають від припливу мігрантів, як-от Італії, а також сусідніх держав, з яких до Німеччини прибувають шукачі притулку. Канцлерка запевнила, що німецький уряд не діятиме "в односторонньому порядку, без домовленостей і на шкоду третім країнам".