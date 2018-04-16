 Німеччина надасть Україні ще 9 мільйонів євро на допомогу переселенцям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

Німеччина надасть Україні ще 9 мільйонів євро на допомогу переселенцям

Грантова допомога Німеччини допоможе створити соціальне житло для близько тисячі осіб, котрі втратили домівки внаслідок конфлікту на Донбасі.

прапори Німеччини та України

Україна отримає ще 9 мільйонів євро від уряду Німеччини на створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб, а також на розвиток інфраструктури, зокрема, ремонт шкіл і дитсадків, у містах, які приймають переселенців. Відповідні угоди в четвер, 19 квітня, підписали міністр соціальної політики Андрій Рева, керівниця міського та інфраструктурного підрозділу Німецького державного банку розвитку KfW Маріон Кнееш (Marion Kneesch) та виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій Андрій Лактіонов, йдеться у повідомленні на сайті міністерства соціальної політики України.

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Даний проект надання грошової допомоги, ініційований міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини, розрахований на чотири роки. Грантові кошти спрямовуватимуться у Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську області та підконтрольні уряду України райони Донецької і Луганської областей. Очікується, що проект допоможе отримати соціальне житло близько тисячі переселенців.

Нині  Український фонд соціальних інвестицій вже реалізує проект для переселенців на кошти попереднього гранту уряду Німеччини. В його рамках вже відкрито три соціальних гуртожитки у Мелітополі. До кінця року ще близько 700 внутрішньо переміщених осіб отримають квартири або кімнати у гуртожитках у 14-ти відремонтованих будівлях. Внесок уряду Німеччини в цей проект становить 14 мільйонів євро.

Обсяг гуманітарної допомоги Україні з боку уряду Німеччини після початку конфлікту на Донбасі лише в 2015 та 2016 роках становив понад 40 мільйонів євро.
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