Німеччина надасть Сирії ще один мільярд євро допомоги

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) заявив, що Берлін виділить додатково один мільярд євро на допомогу жертвам війни у Сирії, а також біженцям, що втекли до сусідніх країн. "Мільйони, які втекли до Туреччини, Йорданії та Лівану, потребують подальшої підтримки і перспективи на майбутнє в їхньому рідному регіоні", - цитує Мааса інформагенція epd. Ще 300 мільйонів євро допомоги, за його словами, можуть надійти у другій половині року.

Учасники дводенної конференції щодо Сирії ввечері у середу, 25 квітня, планують підбити підсумки і назвати загальну суму коштів, які виділять на допомогу. У донорській конференції для допомоги Сирії, організованій ООН та ЄС, беруть участь представники близько 80 країн.

Нагадаємо, напередодні ООН закликала учасників конференції активніше виділяти кошти для допомоги сирійцям, які постраждали від бойових дій, що тривають упродовж семи років. ООН і партнери організації потребують щонайменше 3,5 мільярда доларів США (близько 2,9 мільярда євро) для допомоги 13 мільйонам людей у Сирії. Торік, коли в ЄС проводили подібну конференцію, країни-донори пообіцяли виділити 5,6 мільярда євро. Цього разу очікується виділення щонайменше такої ж суми.

Сама лише Німеччина від 2012 року надала сирійцям допомогу на 4,5 мільярда євро.