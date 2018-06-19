 Німеччина заробила на боргах Греції майже три мільярди євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Німеччина заробила на боргах Греції майже три мільярди євро

Відсотки по кредитах та цінних паперах Греції принесли Німеччини 2,9 мільярда євро. Німецькі Зелені закликає знизити борговий тягар країни.

Німеччина заробила на грецьких боргах

Німеччина заробила на грецьких боргах

З 2010 року Німеччина заробила на покупці грецьких облігацій в рамках програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) 2,9 мільярда євро. Про це йдеться у відповіді уряду ФРН на запит німецьких Зелених, повідомила в четвер, 21 червня, агенція dpa.

Відповідно до укладених угод, прибуток країн, які вони отримали під час викупу грецьких облігацій, повинен бути перерахований Греції. Вона, у свою чергу, обіцяла провести реформи та запровадити заходи економії.

До 2017 року Німецький федеральний банк в рамках програми ЄЦБ заробив близько 3,4 мільярда євро. При цьому Греції і Європейському стабілізаційному механізму прибуток було перераховано в 2013 році (527 мільйонів євро) і в 2014 році (387 мільйонів євро). Крім того, кредит Афінам по лінії державного банку KfW приніс ФРН відсотки в розмірі 400 мільйонів євро.

DW.COM

Частину авіарейсів було скасовано, пороми не вийшли з портів країни. Греки протестують проти продовження режиму економії після завершення програми фінансового порятунку. (30.05.2018)

Після S&P та Moody's рейтинги довгострокових фінансових зобов'язань Греції підвищило також і рейтингове агентство Fitch. Оцінка боргових зобов'язань Афін була змінена з "CCC" на "B-" з позитивним прогнозом. (19.08.2017)

Експерт Зелених з бюджетних питань Свен-Крістіан Кіндлер (Sven-Christian Kindler) закликав знизити борговий тягар Греції. Неприпустимо санувати бюджет ФРН мільярдними нарахуваннями за відсотками від грецьких паперів, вважає він. За словами Кіндлера, Греція запровадила жорсткі заходи економії і виконувала свої зобов'язання. Тепер Єврогрупа повинна "виконати свої обіцянки", заявив він.

Нагадаємо, що з 2010 року Греція отримує від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ) фінансову допомогу. Виплати по третьому пакету допомоги в розмірі 86 мільярдів євро будуть завершені в серпні.

Афіни витратять близько 3,3 мільярда євро на обслуговування кредитів. Частина інших коштів піде на створення резервного запасу для періоду після закінчення виплат по третьому пакету. 21 червня міністри фінансів країн Європи обговорять подальше зниження боргового тягаря Греції.

Дивитись відео 02:01
Now live
02:01 хв

Бізнес у кризу: досвід грецьких підприємців (13.01.2017)

Аудіо й відео до теми

Бізнес у кризу: досвід грецьких підприємців (13.01.2017)  

Також за темою

Deutschland Meseberg - Angela Merkel und Emmanuel Macron im Meseberg Palast

Хто в ЄС допоможе Меркель запобігти розвалу уряду через біженців 20.06.2018

Щоб уникнути розвалу уряду ФРН, Меркель потрібно до початку липня знайти в рамках ЄС рішення проблеми біженців, яке влаштовує главу МВС Німеччини. Хто з європейських політиків її підтримає?

Deutschland Ausgabestelle für Flüchtlinge

Скільки грошей отримують біженці у різних країнах ЄС 20.06.2018

Прохачі притулку в країнах ЄС можуть розраховувати на фінансову допомогу на суму до 354 євро на місяць. Суми виплат різняться від країни до країни. Докладніше - в огляді DW.

Horst Seehofer (CSU), Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau

Зеегофер очікує рішення ЄС щодо захисту від нелегальної міграції 18.06.2018

Очільник німецького МВС Горст Зеегофер очікує, що на саміті ЄС будуть прийняті рішення щодо захисту кордонів від нелегальної міграції. Він хоче відмовляти мігрантам у в’їзді в країну на кордоні.

Докладно

Лауреат премії Бориса Нємцова Надія Мітюшкіна (в центрі)

"Тихий борець за свободу": кому дали премію Нємцова

Репортаж DW з вручення премії Нємцова в Бонні. 

default

"Червона картка" для шефа Audi

Після арешту Руперта Штадлера в тюрмі опинився перший у німецькій історії шеф автовиробника. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  