Німеччина заробила на боргах Греції майже три мільярди євро

З 2010 року Німеччина заробила на покупці грецьких облігацій в рамках програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) 2,9 мільярда євро. Про це йдеться у відповіді уряду ФРН на запит німецьких Зелених, повідомила в четвер, 21 червня, агенція dpa.

Відповідно до укладених угод, прибуток країн, які вони отримали під час викупу грецьких облігацій, повинен бути перерахований Греції. Вона, у свою чергу, обіцяла провести реформи та запровадити заходи економії.

До 2017 року Німецький федеральний банк в рамках програми ЄЦБ заробив близько 3,4 мільярда євро. При цьому Греції і Європейському стабілізаційному механізму прибуток було перераховано в 2013 році (527 мільйонів євро) і в 2014 році (387 мільйонів євро). Крім того, кредит Афінам по лінії державного банку KfW приніс ФРН відсотки в розмірі 400 мільйонів євро.

Експерт Зелених з бюджетних питань Свен-Крістіан Кіндлер (Sven-Christian Kindler) закликав знизити борговий тягар Греції. Неприпустимо санувати бюджет ФРН мільярдними нарахуваннями за відсотками від грецьких паперів, вважає він. За словами Кіндлера, Греція запровадила жорсткі заходи економії і виконувала свої зобов'язання. Тепер Єврогрупа повинна "виконати свої обіцянки", заявив він.

Нагадаємо, що з 2010 року Греція отримує від структур Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду (МВФ) фінансову допомогу. Виплати по третьому пакету допомоги в розмірі 86 мільярдів євро будуть завершені в серпні.

Афіни витратять близько 3,3 мільярда євро на обслуговування кредитів. Частина інших коштів піде на створення резервного запасу для періоду після закінчення виплат по третьому пакету. 21 червня міністри фінансів країн Європи обговорять подальше зниження боргового тягаря Греції.