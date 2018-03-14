Німеччина відмовилася запроваджувати санкції стосовно Шредера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018

Німеччина відмовилася запроваджувати санкції стосовно колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), повідомив у понеділок, 19 березня, речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). За його словами, уряд "не бачить підстав" для запровадження штрафних заходів проти екс-канцлера.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС запровадити санкції стосовно екс-канцлера ФРН. "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна у всьому світі", - заявив Клімкін в інтерв'ю німецькому виданню Bild. "Тому слід перевірити, до яких дій у цій ситуації міг би вдатися Євросоюз", - зазначив глава українського МЗС.

Після того, як Шредер залишив посаду канцлера Німеччини у 2005 році, він став головою наглядової ради проекту "Північний потік". Пізніше політик очолив також раду компанії "Північний потік-2", а у 2017 році був обраний головою ради директорів російської енергетичної компанії "Роснефть".

Клімкін дав задній хід

Між тим надвечір понеділка Клімкін у своєму Twitter написав, що не закликав запроваджувати санкції щодо Шредера.



