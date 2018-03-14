Німеччина відмовилася запроваджувати санкції стосовно Шредера | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2018

В уряді ФРН "не бачать підстав" для штрафних заходів стосовно екс-канцлера ФРН Ґергарда Шредера. До запровадження санкцій проти екс-глави німецького уряду закликав ЄС глава МЗС України.
Німеччина відмовилася запроваджувати санкції стосовно колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), повідомив у понеділок, 19 березня, речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). За його словами, уряд "не бачить підстав" для запровадження штрафних заходів проти екс-канцлера.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ЄС запровадити санкції стосовно екс-канцлера ФРН. "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна у всьому світі", - заявив Клімкін в інтерв'ю німецькому виданню Bild. "Тому слід перевірити, до яких дій у цій ситуації міг би вдатися Євросоюз", - зазначив глава українського МЗС.
Після того, як Шредер залишив посаду канцлера Німеччини у 2005 році, він став головою наглядової ради проекту "Північний потік". Пізніше політик очолив також раду компанії "Північний потік-2", а у 2017 році був обраний головою ради директорів російської енергетичної компанії "Роснефть".
Клімкін дав задній хід
Між тим надвечір понеділка Клімкін у своєму Twitter написав, що не закликав запроваджувати санкції щодо Шредера.
Екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер 29 вересня увійшов у раду директорів компанії "Роснефть". DW - про те, в яких великих концернах РФ ще є німецькі керівники, і як вони туди потрапили. (29.09.2017)
Тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном, слід карати санкціями, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін. На думку Клімкіна, до найважливіших лобістів Путіна належить і Ґергард Шредер. (19.03.2018)