 Німеччина виступає за політичне вирішення конфлікту в Афганістані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018
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Новини

Німеччина виступає за політичне вирішення конфлікту в Афганістані

Політичний процес врегулювання конфлікту в Афганістані є найважливішим, переконана міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Афганістану

Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Афганістану

Військовий конфлікт із екстремістським угрупованням "Талібан" в Афганістані не може бути вирішений лише військовими методами, вважає міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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В Афганістані запропонували "Талібану" припинити багаторічну ворожнечу. Ісламісти ще не відреагували на пропозиції президента Гані. (28.02.2018)

Бойовики "Талібану" напали на чотири пости поліції та армії в одній із провінцій на півночі Афганістану. Бої між силовиками й талібами скінчилися над ранок. 17 силовиків загинуло. (09.03.2018)

Крім подовження тривалості шести закордонних місій, було вирішено також значно збільшити контингент миротворців у Афганістані та Малі й розширити місію з вишколу в Іраку. (07.03.2018)

"Де я бажала би більше прогресу, так це в політичному процесі (вирішення конфлікту. - Ред.). Цей процес є найважливішим", - заявила фон дер Ляєн у понеділок, 26 березня, у столиці Афганістану Кабулі під час зустрічі з президентом країни Ашрафом Гані.

За її словами, населення Афганістану повинно завдяки ефективному державному управлінню бачити, що в країні відбуваються реформи. Дуже важливими, на думку очільниці міноборони ФРН, є президентські вибори в Афганістані, що мають відбутися цього року, а також нещодавня пропозиція Гані провести мирні переговори з представниками "Талібану", інформує агенція dpa.

Ввечері в понеділок, 25 березня, в столиці Узбекистану Ташкенті має розпочатися міжнародна конференція щодо мирного врегулювання в Афганістані, в якій візьмуть участь представники понад десяти держав, включаючи Німеччину. Тим часом країни НАТО нарощують присутність своїх військових в Афганістані. Минулого тижня німецький Бундестаг ще на рік продовжив мандат на участь у місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані, збільшивши максимальну кількість військових, які можуть брати участь у ній, з 980 до 1300 осіб. У рамках місії військовослужбовці Бундесверу проводять вишкіл представників урядових сил Афганістану.
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Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)

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