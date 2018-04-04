 Німецькі соціал-демократи втратили 6 тисяч членів з часу коаліції з Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
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Новини

Німецькі соціал-демократи втратили 6 тисяч членів з часу коаліції з Меркель

Соціал-демократична партія Німеччини від початку лютого недорахувалась шести тисяч своїх членів. Стрімкі втрати у лавах партії можуть бути пов'язані з великим спротивом нинішній коаліції з ХДС/ХСС на чолі з Меркель.

СДПН

Від партійного квитка німецьких соціал-демократів за два місяці відмовилися шість тисяч людей

Лави німецьких соціал-демократів порідшали. Наприкінці березня в Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) налічувалось 457 700 членів, повідомила речниця партії у четвер, 5 квітня. Це приблизно на шість тисяч менше, ніж станом на початок лютого, коли з'їзд СДПН висловився за долучення до "великої коаліції" з блоком Анґели Меркель ХДС/ХСС. 

Речниця СДПН не прокоментувала можливі причини високого відпливу кадрів з лав партії, інформує агенція AFP. Утім, стрімкий відтік членів може бути пов'язаний із входом партії в коаліцію з Меркель, адже під час внутрішньопартійних дебатів із цього приводу можна було спостерігати великий спротив такому розвитку подій.

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Про пріоритети союзу консерваторів і соціал-демократів Німеччини можна судити з підписаної ними коаліційної угоди. Серед головних тем - Європа, вирішення конфлікту в Україні, а також питання біженців і соціальний захист. (12.03.2018)

Лідери партій ХДС, ХСС та СДПН підписали в Берліні угоду про створення "великої коаліції". "Попереду на нас чекає багато роботи", - наголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель. (12.03.2018)

Нагадаємо, 7 лютого, після тривалих переговорів німецькі консерватори на чолі з Меркель (блок ХДС/ХСС) узгодили з керівництвом соціал-демократів договір про формування нової урядової коаліції. Але лідери СДПН висунули умову: ця угода може бути підписана лише в тому випадку, якщо її схвалять рядові члени партії - тоді понад 460 тисяч людей.

Голосування поштою розпочалось 20 лютого й тривало до 4 березня. У неділю, 4 березня, СДПН оголосила, що понад 66 відсотків членів її партії під час голосування поштою висловилися за створення "великої коаліції" із блоком канцлерки Анґели Меркель ХДС/ХСС.

Це вже третя так звана "велика коалція", сформована з двох найбільших ідеологічних партій-опонентів країни, яку очолює Анґела Меркель. Уперше коаліція ХДС/ХСС із СДПН під її керівництвом була сформована 2005 року, коли з посади канцлера пішов Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Друга "велика коалція" на чолі з Меркель правила в Німеччині з 2013 по 2017 роки.

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