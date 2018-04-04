Німецькі соціал-демократи втратили 6 тисяч членів з часу коаліції з Меркель

Лави німецьких соціал-демократів порідшали. Наприкінці березня в Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) налічувалось 457 700 членів, повідомила речниця партії у четвер, 5 квітня. Це приблизно на шість тисяч менше, ніж станом на початок лютого, коли з'їзд СДПН висловився за долучення до "великої коаліції" з блоком Анґели Меркель ХДС/ХСС.

Речниця СДПН не прокоментувала можливі причини високого відпливу кадрів з лав партії, інформує агенція AFP. Утім, стрімкий відтік членів може бути пов'язаний із входом партії в коаліцію з Меркель, адже під час внутрішньопартійних дебатів із цього приводу можна було спостерігати великий спротив такому розвитку подій.

Нагадаємо, 7 лютого, після тривалих переговорів німецькі консерватори на чолі з Меркель (блок ХДС/ХСС) узгодили з керівництвом соціал-демократів договір про формування нової урядової коаліції. Але лідери СДПН висунули умову: ця угода може бути підписана лише в тому випадку, якщо її схвалять рядові члени партії - тоді понад 460 тисяч людей.

Голосування поштою розпочалось 20 лютого й тривало до 4 березня. У неділю, 4 березня, СДПН оголосила, що понад 66 відсотків членів її партії під час голосування поштою висловилися за створення "великої коаліції" із блоком канцлерки Анґели Меркель ХДС/ХСС.

Це вже третя так звана "велика коалція", сформована з двох найбільших ідеологічних партій-опонентів країни, яку очолює Анґела Меркель. Уперше коаліція ХДС/ХСС із СДПН під її керівництвом була сформована 2005 року, коли з посади канцлера пішов Ґергард Шредер (Gerhard Schröder). Друга "велика коалція" на чолі з Меркель правила в Німеччині з 2013 по 2017 роки.