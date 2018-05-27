 Німецькі соціал-демократи виступають за пожвавлення діалогу з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Німецькі соціал-демократи виступають за пожвавлення діалогу з Росією

На засіданні президіїї Соціал-демократичної партії Німеччини вдалося згладити внутрішні розбіжності стосовно політики щодо Росії. СДПН вимагає посилення діалогу з РФ, утім не ставить під сумнів політику санкцій.

Багато соціал-демократів вважають, що Гайко Маас зайняв надто жорстку позицію щодо Росії

Багато соціал-демократів вважають, що Гайко Маас зайняв надто жорстку позицію щодо Росії

На засіданні президії Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у понеділок, 28 травня, було згладжено внутрішні розбіжності у питанні політики щодо Росії. "Ми прагнемо діалогу з Росією, ми шукаємо діалогу з Росією, і ми хочемо, щоб цей діалог пожвавлювався", - заявив генеральний секретар партії Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) за результатами засідання президії, цитує агентство dpa.

DW.COM

Новий міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обіцяє, що Берлін не відходитиме від політики невизнання анексії Росією Криму й критикує проведення виборів президента РФ на півострові. (19.03.2018)

З метою пожвавлення мінського процесу міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас воліє запросити найближчим часом глав МЗС Франції, Росії та України на зустріч у "нормандському форматі" у Берліні. (10.05.2018)

Значна частина соціал-демократів не погоджувалася з жорсткою позицією щодо Росії, яку зайняв міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas). Вона вважає таку позицію відступом від "східної політики" екс-канцлера Віллі Брандта (Willy Brandt), яка в 1970-ті роки полягала у зближенні з тодішнім Радянським Союзом. Маас розпочав своє перебування на посаді міністра із звинувачень на адресу Росії в "агресії" на Донбасі та "дедалі більш ворожій" поведінці щодо Заходу. На засідання президії СДПН Маас наголосив, що і надалі критикуватиме Росію з окремих питань, однак водночас заявив про готовність до діалогу. Він, зокрема, сподівається на проведення зустрічі представників "нормандської четвірки" у Берліні ще до початку періоду літніх відпусток. 

Соціал-демократи загалом не ставлять під сумнів європейську жорстку політику санкцій щодо Росії: на засіданні президії тему піднімала лише голова уряду землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig). Вона звернула увагу на те, що компанії на сході Німеччини більше потерпають від санкцій. 

Дивитись відео 01:19
Now live
01:19 хв

Новий глава МЗС Німеччини: хто він? (09.03.2018)

Дивитись відео 02:24
Now live
02:24 хв

Фрау Налес: брюнетка, яка обіцяє врятувати німецьких соціал-демократів (14.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Фрау Налес: брюнетка, яка обіцяє врятувати німецьких соціал-демократів (14.02.2018)  

Новий глава МЗС Німеччини: хто він? (09.03.2018)  

Також за темою

Außenminister Maas in Russland

Коментар: Маас у Москві - діалог у часи відчуження 11.05.2018

Ніби майже неминуче Німеччина та Росія ідуть на зближення. Водночас під час візиту до Москви міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас порушив і проблемні теми. І правильно, що так, вважає Крістіан Ф. Тріппе.

Deutschland Unterzeichnung Koalitionsvertrag

Німецькі консерватори та соціал-демократи підписали коаліційну угоду 12.03.2018

Лідери партій ХДС, ХСС та СДПН підписали в Берліні угоду про створення "великої коаліції". "Попереду на нас чекає багато роботи", - наголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Deutschland Ministerpräsident von Bayern Horst Seehofer

Зеегофер застеріг ЄС від застосування санкцій проти США та Росії 13.03.2018

Майбутній міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер заявив, що санкції у суперечках між ЄС та США і Росією можуть бути лише крайніми заходами. Він закликав вирішувати наявні конфлікти шляхом діалогу.

Докладно

Чимало ветеранів по поверненні з війни залишилися без роботи

Ветерани АТО у пошуках роботи

Як колишні військові шукають роботу - у репортажі DW з фестивалю вакансій у Києві. 

Сонячні електростанції.

Чи можна заробити на сонячних панелях? (відео)

Урядовці стверджують, що власники сонячних електростанцій можуть заробляти до 30 тис.грн в місяць. DW перевірила це. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  