 Німецькі журналісти знайшли інвестиції олігарха Ротенберга у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2018
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Новини

Німецькі журналісти знайшли інвестиції олігарха Ротенберга у ФРН

Російський олігарх Аркадій Ротенберг в обхід санкцій інвестує в нерухомість у ФРН, повідомили німецькі журналісти. У розслідуванні йдеться про будівлі в Берліні, Мюнхені, Франкфурті та Гамбурзі.

Комедійний театр - одна з будівель Kudamm-Karree на бульварі Курфюрстендамм у Берліні

Комедійний театр - одна з будівель Kudamm-Karree на бульварі Курфюрстендамм у Берліні

Російський олігарх Аркадій Ротенберг, який перебуває під санкціями ЄС та США, ймовірно, інвестує у великі об'єкти нерухомості в Німеччині. Про це йдеться в спільному розслідуванні SWR та Berliner Zeitung, що було опубліковане в середу, 16 травня.

Розслідувачі, зокрема, пов'язують з ним комплекс будівель Kudamm-Karree у Берліні. Kudamm-Karree розташований на бульварі Курфюрстендамм у західній частині міста, він включає висотний будинок, торговельний центр, театр та офіси. Історичні будівлі Kudamm-Karree ХХ століття - театр та комедійний театр інвестори зараз панують знести, щоб збудувати торговельний центр.

Журналісти знайшли вивіску фірми фирмы Mars Propco 1 на будівельних роботах у Kudamm-Karree - за цією компанією, за їхніми даними, стоїть Михайло Опенгейм, якого називають людиною з оточення Ротенбергів.

DW.COM

Європейський суд визнав частково обґрунтованим позов російського бізнесмена Аркадія Ротенберга щодо персональних санкцій. Наближеного до Путіна мільярдера прибрали зі старих списків, проте його кошти у ЄС не розморозять. (30.11.2016)

Європейський суд визнав частково обґрунтованим позов Аркадія Ротенберга, який оскаржив внесення свого імені до санкційного списку ЄС. Суд водночас підтвердив чинність санкцій, запроваджених з 15 березня 2015 року. (30.11.2016)

У публікації також йдеться про будівлю опери в Мюнхені, великий офісний центр LES 1 в Гамбурзі, готель Sofitel у Франкфурті-на-Майні та готель Stue в Берліні. Разом із Kudamm-Karree вартість цих п'яти об'єктів оцінюють приблизно в мільярд євро. За ними стоїть розгалужена мережа десятків компаній, в тому числі офшорних.

Вкладати інвестиції в Німеччині Аркадій Ротенберг не має права, оскільки з 2014 року перебуває під санкціями ЄС та США. В обґрунтуванні внесення бізнесмена в санкційний список було вказано на його давнє знайомство з російським президентом Володимиром Путіним. Ротенберг - співвласник компанії "Стройгазмонтаж", яка є головним підрядником будівництва Керченського мосту.

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