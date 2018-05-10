Німецькі екологи прагнуть через суд перешкодити будівництву "Північного потоку-2"

Німецька спілка екологів Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити запланованого на 15 травня початку робіт зі спорудження газопроводу "Північний потік-2" на ділянці в Грайфсвальдській затоці в Балтійському морі. У п'ятницю, 11 травня, Nabu повідомила, що направила запит до Вищого адміністративного суду федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія на відповідне проміжне рішення. Мета цього кроку - дати суду можливість ухвалити рішення за позовом проти спорудження газопроводу ще до 15 травня.

Компанія Nord Stream 2 має намір 15 травня почати екскаваторні роботи в Грайфсвальдській затоці. Nabu ще в лютому звернулася до суду з проханням винести окрему ухвалу проти дозволу на будівництво "Північного потоку-2", виданого владою міста Штральзунд. Голова Nabu Лайф Міллер (Leif Miller) заявив, що компанія Nord Stream 2 намагається поставити екологів перед фактом і тим самим "потоптати ногами не тільки захист моря й клімату, а й право екологів на судові позови".

"Непоправної шкоди крихкій екосистемі"

У Nabu впевнені, що спорудження "Північного потоку-2" заподіє "непоправної шкоди крихкій екосистемі". Екологи також вважають, що будівництво нового газопроводу зайве, оскільки в Європі немає настільки великої потреби в російському газі.

Компанія Nord Stream 2 вже розпочала роботи з будівництва приймальної станції майбутнього газопроводу в околицях міста Лубмін. Дозвіл, виданий владою Штральзунда, також дозволяє почати в середині травня екскаваторні роботи в Грайфсвальдській затоці, зазначили в компанії, додавши: "Якщо негода не завадить, то ці плани реалізують".

У Nord Stream 2 також наголосили, що влада Штральзунда видала дозвіл на будівництво, упевнившись в екологічній нешкідливості робіт зі спорудження "Північного потоку-2".

Нагадаємо, українська влада неодноразово застерігала Німеччину від участі в будівництві газогону "Північний потік-2". У Києві цей проект вважають не економічним, а політичним та розглядають його як загрозу для національної безпеки України й додатковий фактор ризику для ЄС.

Дивитись відео 03:01 Поділитись Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2vnOx Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018)