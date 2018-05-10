 Німецькі вільні демократи підтримали політику санкцій щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2018
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Новини

Німецькі вільні демократи підтримали політику санкцій щодо Росії

З'їзд Вільної демократичної партії Німеччини, попри палку дискусію, підтримав політику санкцій щодо Росії, однак висловився за посилення діалогу з Москвою.

ВДП хоче перетворити Німеччину на інновативну націю

ВДП хоче перетворити Німеччину на "інновативну націю"

З'їзд Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини у неділю, 13 травня, висловив підтримку політиці санкцій щодо Росії, запроваджених через анексію Криму та ситуацію на Сході України. Таким чином, делегати схвалили пропозицію президії партії, яка водночас висловилася також за посилення діалогу з Москвою. Ухваленню цього рішення на з'їзді передували палкі дебати, повідомляє агенція AFP.

У підсумку пропозиція заступника голови ВДП Вольфґанґа Кубікі (Wolfgang Kubicki) та земельної партійної організації Тюрингії "критично перевірити" доцільність санкцій щодо Росії була відкинута. При цьому Кубікі попросив "занести до протоколу", що він "не має доручень з Росії, і не отримує платні від Кремля".

Ще в перший день партійного з'їзду, 12 травня, лідер партії Крістіан Лінднер (Christian Lindner) вказав на розбіжності з Кубікі у питанні санкцій щодо РФ. "Спектр думок робить нас не слабкими, а сильними", - наголосив при цьому Лінднер.

У свою чергу заступник голови фракції ВДП у Бундестазі Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) закликав підтримати пропозицію президії партії, наголосивши, що Європа має залишатися єдиною. "Ми як ліберали не повинні відділятися від консенсусу європейців", - зазначив політик.

DW.COM

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Критика на адресу Меркель

Під час партійного з'їзду ВДП лунала також критика на адресу німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). Крістіан Лінднер, зокрема, закинув їй, що Меркель знову і знову змушує французького президента Еммануеля Макрона чекати з відповіддю на його пропозиції щодо реформування ЄС.

Крім того, вільні демократи більшістю голосів підтримали пропозицію сприяти діджиталізації установ та навчальних закладів. На їхню думку, Німеччина має стати "інноваційною нацією". Також ВДП пропонує, щоб федеральний уряд продав свої частки в компаніях Telekom і Deutsche Post, щоб профінансувати оснащення шкіл та громадського транспорту безкоштовним Wi-Fi.

Нинішній партійний з'їзд ВДП - перший з часу виходу політсили з переговорів щодо створення так званої коаліції "Ямайка" у Німеччині, яку представники політсили намагалися сформувати з ХДС/ХСС та Зеленими. Партія перейшла в опозицію. Під час парламентських виборів у вересні 2017 року вільні демократи потрапили до Бундестагу - після чотирирічної перерви - з результатом у 12,6 відсотка голосів виборців.

У ході передвиборної боротьби лідер ВДП Крістіан Лінднер відзначився суперечливими виловлюваннями щодо України. Зокрема, в інтерв'ю він закликав надовго "заморозити" питання Криму і співпрацювати з Росією у сферах, де це можливо.
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