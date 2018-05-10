Німецькому допінг-викривальнику заборонили в'їзд у Росію

Російська влада заборонила журналістові німецького телеканалу ARD Гайо Зеппельту (Hajo Seppelt) в'їзд у Росію. У п'ятницю, 11 травня, замовлену медіакомпанією SWR візу для репортера оголосили недійсною, передає інформаційна агенція SID. Зеппельт планував відвідати РФ під час проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 року, що триватиме з 14 червня по 15 липня. Крім того, репортер опинився в списку персон нон-грата в Росії, йдеться у повідомленні.

"Очевидно, що викриття підконтрольної державі системи допінгу має таке значення, що Росія змушена вдаватися до таких заходів. Це говорить саме за себе. Цікаво, чи за цю справу візьметься ФІФА", - сказав журналіст інформагенції SID. Поки що ФІФА ніяк не прокоментувала цей інцидент.

Зеппельт - відомий тележурналіст, автор викривальних матеріалів про допінг у російському спорті. Саме його матеріали лягли в основу пізніших розслідувань випадків масового застосування допінгу спортсменами в РФ, що призвело до штрафних санкцій, у тому числі, проти російських олімпійців.

На телеканалі ARD називають цей випадок першим за всю історію роботи спортивних коментаторів та журналістів телеканалу та вважають його безпрецедентним нападом на свободу преси. Водночас голова профільного комітету Бундестагу Даґмар Фрайтаґ (Dagmar Freitag) назвав рішення російської влади щодо Зеппельта "скандальним".

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