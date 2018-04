Німецьких соціал-демократів вперше очолила жінка

Найвпливовіші жінки-політики

Анґела Меркель

Анґела Меркель (Angela Merkel) вперше була обрана на посаду федеральної канцлерки в 2005 році. Це перша жінка-канцлер в історії Німеччини. В 2015 році газети The New York Times, Financial Times та журнал Тime назвали Анґелу Меркель людиною року. А 2016 року вона вже вшосте поспіль очолила список 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes.