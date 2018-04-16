Німецьких соціал-демократів вперше очолила жінка

Головою Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) уперше в майже 155-річній історії СДПН стала жінка. Делегати позачергового з'їзду соціал-демократів в неділю, 22 квітня, обрали на посаду голови партії лідерку фракції партії в Бундестазі Андреу Налес (Andrea Nahles).

Вона здобула 66,35 відсотка голосів та випередила конкурентку - бургомістерку міста Фленсбург Зімоне Ланґе (Simone Lange). Посада голови партії звільнилася після того, як у лютому її залишив Мартін Шульц, під головуванням якого соціал-демократи показали найгірший результат на виборах до Бундестагу з часів завершення Другої світової війни. Очікується, що Налес дасть партії нове дихання.

У третьому кабінеті Анґели Меркель (Angela Merkel) у 2013-2017 роках Налес була міністеркою праці. 47-річна політик народилася у робітничій родині у Рейнланд-Пфальці, вивчала політологію, філософію та германістику в Боннському університеті. У СДПН - з 18 років, у роки студентства була помічником депутата Бундестагу. З 2003 року - у президії партії.

Дивитись відео 02:24 Поділитись Фрау Налес: брюнетка, яка обіцяє врятувати німецьких соціал-демократів (14.02.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2sgA9 Фрау Налес: брюнетка, яка обіцяє врятувати німецьких соціал-демократів

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Меркель здає деякі позиції "Слава Богу, що відомство канцлера залишилося у наших руках", - з гіркою іронією відзначили підсумки коаліційних переговорів деякі політики зі стану Анґели Меркель, дізнавшись, що соціал-демократам дістанеться важливе міністерство фінансів. Інакше коаліцію було б не створити. Тепер вважається, що позиції Меркель послабились. Чи піде вона раніше 4-річного терміну? Меркель відповідає, що ні.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Той, кому дісталися фінанси 59-річний Олаф Шольц - новий міністр фінансів. Cоціал-демократа Шольца не бентежить, що він користується кредо попередника з ХДС Вольфґанґа Шойбле: не допускати дефіциту бюджету. Нових запозичень на тлі зростання економіки Шольц не планує. Це записано в коаліційній угоді, хоча така економія подобається не всім соціал-демократам. Шольц буде і віце-канцлером в новому кабінеті.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Сюрприз у МЗС Чинний глава МЗС Зіґмар Ґабріель був упевнений, що його успіхи на посту помітять колеги по партії і схвалять його кандидатуру. Однак внаслідок внутрішньопартійної боротьби пост дістався несподіваному кандидату - чинному міністру юстиції 51-річному Гайко Маасу. Він відзначився ініціюванням закону про захист прав у соціальних мережах, який критики вважають чи не початком епохи цензури в інтернеті.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Нова батьківщина для шефа баварського ХСС 68-річний Горст Зеегофер протягом майже десятиліття керував Баварією. Тепер Зеегофер отримає пост міністра внутрішніх справ. Після перейменування його відомство називатиметься "міністерством внутрішніх справ, будівництва та регіонального розвитку". Неформально його називають тепер "міністерством батьківщини", що для Зеегофера має свій контекст - він переїде з Мюнхена до Берліна.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Військовими і надалі керуватиме фон дер Ляєн Урсула фон дер Ляєн продовжить роботу на посту міністра оборони. 59-річна політик з партії ХДС повинна впоратись із завданням переоснащення армії та реалізувати обіцянку країн НАТО підвищити оборонні бюджети до двох відсотків ВВП країни. Фон дер Ляєн вважають ймовірною кандидаткою на пост генсека Альянсу. Вибори відбудуться через два роки.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Той, кому довіряє Меркель Анґела Меркель, як кажуть, дуже довіряє главі відомства канцлерки Петеру Альтмаєру в усіх питаннях. Тепер на 59-річного політика з ХДС чекає нове завдання: керувати міністерством економіки і енергетики. Віддавши соціал-демократам більш впливове фінансове відомство, ХДС поставила авторитетного і близького до Меркель політика на другий за значущістю економічний пост.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Ближче всіх до канцлерки Гельґе Браун також користується довірою Меркель. Йому 45 років, дотепер він виконував обов'язки держміністра при канцлерці. Тепер Браун отримає в спадщину пост глави відомства канцлерки. Вважається, що його керівниця дуже цінує, що Браун, обіймаючи цю ключову позицію, зможе скоординувати роботу щодо запровадження нових технологій.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки З мінродини до міністерства юстиції Гайко Маас, який пішов з міністерства юстиції, залишив своє крісло вільним. Тепер його займе інша соціал-демократка - Катаріна Барлі. Дотепер вона виконувала функції міністра у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Хід, який оцінили багато спостерігачів Вибір 37-річного Єнса Шпана - нової зірки та одного з найгучніших внутрішньопартійних критиків канцлерки - на пост міністра охорони здоров'я вважають вдалим багато оглядачів. По-перше, Шпан протягом семи років є експертом партії у цій сфері. По-друге, він вважається одним з потенційних наступників канцлерки.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Вибір за спеціальністю 45-річна Юлія Клекнер - народилася у землі Рейнланд-Пфальц, де важливу роль відіграє сільське господарство і виноробство. У Клекнер за плечима - два роки роботи парламентським держсекретарем при міністерстві сільського господарства. Тепер вона очолить його.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Хто займеться ринком праці? Генеральний секретар СДПН Губертус Гайль принзначений наступним міністром праці. Член Бундестагу з 1998 року, Гайль двічі був секретарем партії. Це міністерство є одним з найважливіших у німецькому уряді. Воно відповідає за соціальні пільги, а тому має чи не найбільший бюджет з-поміж усіх міністерств - близько 130 мільярдів євро (160 мільярдів доларів).

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Дорогу молодим На місце Барлі у міністерство у справах сім'ї повинна прийти 39-річна Франциска Ґіффай (ц). Вона підходить під профіль соціал-демократів, які шукають молодих жінок на провідні позиції. Ґіффай спромоглася добре зарекомендувати себе, працюючи в районі Берліна Нойкельні, де багато мігрантів та безробітних. Ґіффай за освітою - вчителька англійської та французької, захистила дисертацію з політології.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Призначення-несподіванка Призначення Ані Карлічек на пост міністра освіти не очікував майже ніхто. 46-річна політик з партії ХДС за освітою - менеджерка з продажів, у вересні пройшла в Бундестаг, вигравши вибори у своєму окрузі. З січня 2017 року вона займалася організаційними справами фракції ХДС/ХСС.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Німецька культурно-політична специфіка Питаннями культури за традицією в уряді ФРН займається не окреме міністерство, а міністр культури у відомстві канцлера. Уповноваженою федерального уряду з питань культури та ЗМІ є нині 56-річна Моніка Ґрюттерс з ХДС, вона залишиться на цій посаді.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Вотчина баварців Міністерство транспорту має очолити 43-річний Андреас Шоєр. Раніше він був генсеком баварської партії ХСС. Додаткова сфера відповідальності Шоєра - питання впровадження цифрових технологій. Попередній міністр транспорту Александер Добріндт теж був з Баварії.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Іще одне нове обличчя 49-річна Свеня Шульце прийде на місце Барбари Гендрікс, яка йде з поста міністра охорони навколишнього середовища. Шульце потрапила в кандидати тому, що соціал-демократи вирішили дати місце в кабінеті міністрів представнику від найбільшого партійного осередку. Шульце дотепер була генеральною секретаркою партії СДПН в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Уся канцлерська рать: половина нового уряду Меркель - жінки Мюллер продовжить свою справу Мабуть, ніхто з міністрів ФРН, якщо не брати до уваги очільника МЗС, так часто не їздить по світу, як міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН Ґерд Мюллер. 62-річний Мюллер з ХСС збереже за собою цей пост. Його основне завдання - допомагати розвитку бідних країн і боротися з причинами, які призводять до міграції. Автор: Михайло Бушуєв, Азад Сафаров

