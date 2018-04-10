Німецький уряд схвалив подовження ще двох закордонних місій Бундесверу

Уряд Німеччини на засіданні в середу, 11 квітня, вирішив подовжити мандат на участь військових інструкторів Бундесверу у місії ЄС EUTM у Малі, передає інформагенція dpa. Мандат на участь Бундесверу в цій європейській місії в Малі, мета якорї - вишкіл малійських військових, подовжено до кінця травня 2019 року.

Пи цьому німецький уряд вирішив збільшити верхню межу кількості залучених до EUTM військових інструкторів на 50 осіб - до 350. На сьогодні в програмі підготовки малійських військових задіяно 150 німецьких військових інструкторів. Німеччина перебиратиме головування в місії ЄС у Малі в листопаді 2018 року. Дотепер у рамках цієї місії вишкіл пройшли близько 11 тисяч малійських військових. Крім участі у EUTM, у Малі більш ніж тисяча військових Бундесверу залучені до комплексної ініціативи ООН зі стабілізації в країні (MINUSMA).

Подальша боротьба з піратами

Уряд ФРН схвалив також подовження місії Бундесверу в операції Atalanta. Мета цієї операції - боротьба з піратами поблизу узбережжя Сомалі. Тривалість мандата також подовжили до кінця травня 2019 року. Максимальне число залучених до цієї операції військових залишено на рівні 600 осіб. На сьогодні в цій операції беруть участь 75 німецьких військовослужбовців.

Для набуття чинності прийняті рішення ще має затвердити Бундестаг, що, утім, завдяки голосам "великої коаліції" не повинно стати проблемою.

Нагадаємо, у березі 2018 року федеральний уряд подовшив шість закордонних місій Бундесверу. Серед них - місія в Малі MINUSMA, місія в Афганістані та вишкіл курдських і іракських військових. На сьогодні налічується 14 закордонних місій Бундесверу, участь у яких беруть 3600 військових.