 Німецький уряд схвалив подовження ще двох закордонних місій Бундесверу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2018
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Новини

Німецький уряд схвалив подовження ще двох закордонних місій Бундесверу

Німецькі військові інструктори і надалі братимуть участь у вишколі військовослужбовців Малі. Уряд ФРН схвалив також подальшу участь Бундесверу у боротьбі з сомалійськими піратами.

Тренування військових Малі інструктором Бундесверу (фото з архіву)

Тренування військових Малі інструктором Бундесверу (фото з архіву)

Уряд Німеччини на засіданні в середу, 11 квітня, вирішив подовжити мандат на участь військових інструкторів Бундесверу у місії ЄС EUTM у Малі, передає інформагенція dpa. Мандат на участь Бундесверу в цій європейській місії в Малі, мета якорї - вишкіл малійських військових, подовжено до кінця травня 2019 року.

DW.COM

Крім подовження тривалості шести закордонних місій, було вирішено також значно збільшити контингент миротворців у Афганістані та Малі й розширити місію з вишколу в Іраку. (07.03.2018)

Зокрема, німецькими депутатами були продовжені на три місяці місії солдат Бундесверу в Малі та Афганістані, а також участь німецьких військових в операції проти ІД. (12.12.2017)

Тривавлість мандатів на участь військовослужбовців Німеччини у закордонних операціях слід подовжити на рік, вважає міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн. (16.12.2017)

Пи цьому німецький уряд вирішив збільшити верхню межу кількості залучених до EUTM військових інструкторів на 50 осіб - до 350. На сьогодні в програмі підготовки малійських військових задіяно 150 німецьких військових інструкторів. Німеччина перебиратиме головування в місії ЄС у Малі в листопаді 2018 року. Дотепер у рамках цієї місії вишкіл пройшли близько 11 тисяч малійських військових. Крім участі у EUTM, у Малі більш ніж  тисяча військових Бундесверу залучені до комплексної ініціативи ООН зі стабілізації в країні (MINUSMA).

Подальша боротьба з піратами

Уряд ФРН схвалив також подовження місії Бундесверу в операції Atalanta. Мета цієї операції - боротьба з піратами поблизу узбережжя Сомалі. Тривалість мандата також подовжили до кінця травня 2019 року. Максимальне число залучених до цієї операції військових залишено на рівні 600 осіб. На сьогодні в цій операції беруть участь 75 німецьких військовослужбовців.

Для набуття чинності прийняті рішення ще має затвердити Бундестаг, що, утім, завдяки голосам "великої коаліції" не повинно стати проблемою.

Нагадаємо, у березі 2018 року федеральний уряд подовшив шість закордонних місій Бундесверу. Серед них - місія в Малі MINUSMA, місія в Афганістані та вишкіл курдських і іракських військових. На сьогодні налічується 14 закордонних місій Бундесверу, участь у яких беруть 3600 військових.
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