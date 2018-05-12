 Німецький уряд вимагає від влади РФ дозволити в′їзд журналісту Зеппельту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
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Новини

Німецький уряд вимагає від влади РФ дозволити в'їзд журналісту Зеппельту

Уряд Німеччини вважає "хибним кроком" рішення органів РФ заборонити в'їзд німецькому журналісту Гайо Зеппельту, який відомий матеріалами про допінг у російському спорті. Журналіст планував висвітлювати ЧС-2018.

Німецький журналіст Гайо Зеппельт

Німецький журналіст Гайо Зеппельт

Німецький уряд вимагає від російської влади скасувати заборону на в'їзд до країни журналістові німецького телеканалу ARD Гайо Зеппельту (Hajo Seppelt). ФРН вважає визнання візи журналіста недійсною "хибним" кроком відповідних російських органів, заявив у понеділок, 14 травня, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), повідомляє агенція dpa.

"Ми закликаємо російський уряд дозволити цьому німецькому кореспонденту в'їзд для висвітлення Чемпіонату світу з футболу", - наголосив Зайберт. Він також закликав міжнародну федерацію футболу ФІФА "найрішучішим чином" наполягати на видачі Зеппельту візи.

Речник німецького уряду наголосив на важливості гарантувати вільне висвітлення "найбільшої спортивної події світу". "Ми переконані, що це виставляє Росію як господарку чемпіонату в поганому світлі, якщо вона так відкрито обмежує свободу ЗМІ і думки на очах в усього світу", - наголосив Зайберт.

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Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що замовлену медіакомпанією SWR візу для репортера Гайо Зеппельта оголосили недійсною. Зеппельт планував відвідати РФ під час проведення Чемпіонату світу з футболу, що триватиме з 14 червня по 15 липня. Крім того, репортер опинився в списку персон нон-грата в Росії.

Зеппельт - відомий тележурналіст, автор викривальних матеріалів про допінг у російському спорті. Саме його матеріали лягли в основу розслідувань випадків масового застосування допінгу спортсменами в РФ, що призвело до штрафних санкцій, у тому числі проти російських олімпійців.

На телеканалі ARD називають цей випадок першим за всю історію роботи спортивних коментаторів та журналістів телеканалу та вважають його безпрецедентним нападом на свободу ЗМІ.
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