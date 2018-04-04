Німецький суд звільнив Карлеса Пучдемона під заставу

Вищий земельний суд Шлезвіг-Гольштейну у четвер, 5 квітня, ухвалив рішення відпустити колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона на волю з певними умовами, зокрема, виплатою застави у 75 тисяч євро та підпискою про невиїзд.

Суд зазначив, що процедура екстрадиції, яку запустила прокуратура цієї німецької федеральної землі, стосується виключно звинувачень у привласнені коштів, які Пучдемону висувають іспанські правоохоронці.

При цьому звинувачення в заколоті з боку іспанців для німецької юстиції не є підставою для екстрадиції, адже відповідного злочину не існує в німецькому кримінальному законодавстві.

Колишній президент Каталонії та лідер сепаратистів Пучдемон перебуває під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Він був затриманий німецькою поліцією під час подорожі з Данії до Німеччини на підставі європейського ордеру на арешт.

23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт Пучдемона та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушена кримінальна справа, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту. Пучдемону загрожує тюремне ув'язнення терміном до 30 років.