Німецький суд арештував тунісця, в квартирі якого знайшли сильний токсин

Суд у Німеччині в середу, 13 червня, дозволив арештувати власника квартири в Кельні. Причиною стало виявлення напередодні речовини, в якій міститься сильна отрута - рицин. Прокуратура підозрює, що був порушений закон про контроль над озброєнням, передає dpa. Потужний токсин рицин, який вважається "потенційною біологічною бойовою отруйною речовиною", навіть у невеликих дозах може призвести до смерті.

Підозрюваним є 29-річний тунісець. За даними місцевої преси, він прибув до Німеччини в листопаді 2016 року. До цього випадку увагу поліції не привертав. Німецькі спецслужби і слідчі органи отримали інформацію про підозрюваного. Тунісець був заарештований після того, як за ним певний час велося стеження. Його дружину, яка з дітьми перебувала в помешканні, також тимчасово затримали. Їй обвинувачення не висувають, додали в прокуратурі.

Наразі не повідомляється, чи може йтися про причетність якогось терористичного угруповання. Торгівля і оборот хімічно чистих речовин у відповідності з Конвенцією про хімічну зброю 1997 року обмежені.