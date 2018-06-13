 Німецький суд арештував тунісця, в квартирі якого знайшли сильний токсин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.06.2018

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Новини

Німецький суд арештував тунісця, в квартирі якого знайшли сильний токсин

Німецька поліція певний час стежила за підозрюваним. Чи йдеться про загрозу тероризму, наразі не зрозуміло.

Фахівці пд час спецоперації поліції щодо отруйної речовини в Кельні

Фахівці пд час спецоперації поліції щодо отруйної речовини в Кельні

Суд у Німеччині в середу, 13 червня, дозволив арештувати власника квартири в Кельні. Причиною стало виявлення напередодні речовини, в якій міститься сильна отрута - рицин. Прокуратура підозрює, що був порушений закон про контроль над озброєнням, передає dpa. Потужний токсин рицин, який вважається "потенційною біологічною бойовою отруйною речовиною", навіть у невеликих дозах може призвести до смерті.

Підозрюваним є 29-річний тунісець. За даними місцевої преси, він прибув до Німеччини в листопаді 2016 року. До цього випадку увагу поліції не привертав. Німецькі спецслужби і слідчі органи отримали інформацію про підозрюваного. Тунісець був заарештований після того, як за ним певний час велося стеження. Його дружину, яка з дітьми перебувала в помешканні, також тимчасово затримали. Їй обвинувачення не висувають, додали в прокуратурі.

Наразі не повідомляється, чи може йтися про причетність якогось терористичного угруповання. Торгівля і оборот хімічно чистих речовин у відповідності з Конвенцією про хімічну зброю 1997 року обмежені.

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Чого найбільше бояться німці? (08.09.2017)

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Німецькі правоохоронці провели обшуки в помешканнях підозрюваних у створенні правого терористичного угруповання, які належать до руху "рейхсбюргерів". (08.04.2018)

Посилання в інтернеті

Рицин

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії

Аудіо й відео до теми

Чого найбільше бояться німці? (08.09.2017)  

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