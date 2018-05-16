 Німецький експерт: Звіт слідчих щодо МH17 ще не означає відповідальності РФ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.05.2018

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Європа

Німецький експерт: Звіт слідчих щодо МH17 ще не означає відповідальності РФ

Якими можуть бути наступні юридичні кроки Нідерландів та Австралії у справі МH17 та чи може Росія бути притягнутою до відповідальності? DW поговорила з німецьким експертом з міжнародного права Маттіасом Гартвіґом.

Під час прес-конференції міжнародної слідчої групи у Нідерландах

Під час прес-конференції міжнародної слідчої групи у Нідерландах

DW: Пане Гартвіґ, Нідерланди та Австралія офіційно поклали відповідальність за збиття літака рейсу МH17 на Росію, спираючись на результати розслідування у справі. Наскільки це критично для самої Росії?

Маттіас Гартвіґ: Звісно, позиції Росії стали критичнішими через висновки міжнародної комісії, які називають Росію відповідальною за збиття пасажирського літака. Утім, це ще не обов'язково означає якісь наслідки для Росії у тому сенсі, що встановлені факти передаються на розгляд суду, який, однак, не зобов'язаний їх сприймати за чисту монету. Теоретично кажучи, якщо у підсумку будуть оформлені кримінальні провадження, то суди, зокрема суди національної юрисдикції, не матимуть зобов'язання брати ці матеріали до уваги. Хоч і слід очікувати, що вони будуть так чи інакше залучені до справи. Але й інша сторона може намагатися довести, що звіт було підготовлено некоректно, на що суд може запросити подальші експертні оцінки.

Уряд Нідерландів заявляє про наміри звернення до міжнародного суду чи організації. Чи мається на увазі спеціально створений міжнародний трибунал або ж якийсь інший майданчик?

Так, про це раніше говорили, але створити такий трибунал можна лише із санкції Ради Безпеки ООН. Але досі Росія всіляко опиралася цьому, маючи, що очевидно, свої причини. Тож не думаю, що варто розраховувати на те, що буде створений трибунал на кшталт Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії чи Руанди. З політичних причин, гадаю, розраховувати на це не варто. Інше питання, чи саме це є бажаним варіантом.

Маттіас Гартвіґ

Маттіас Гартвіґ

Якою ж тоді може бути альтернатива, якщо Росія опирається створенню спеціального трибуналу?

Звісно, зацікавлені країни можуть створити власний трибунал, але Росія як держава не підпорядковується його юрисдикції й не зобов'язана виконувати рішення. Лише незначна кількість країн підкоряється юрисдикції міжнародного суду ООН. Тож до розгляду там може дійти лише у разі, якщо може бути доведено порушення міжнародних конвенцій і якщо передбачено, що спори щодо цих конвенцій автоматично підлягають розгляду міжнародного суду, а також коли держави, які є предметом розгляду, є також учасниками цих конвенцій. Тож, я не впевнений, що за цим механізмом буде можливість притягти Росію до відповідальності. Іншим варіантом було би кримінальне переслідування окремих підозрюваних осіб.

Власне, розслідування Bellіngcat вказало на ймовірну причетність до збиття лайнера російського офіцера ГРУ , тобто названі конкретні прізвища..

Так, але і тут є можливе обмеження - питання недоторканності російських військових при виконанні обов'язків. Це дуже непросте питання з точки зору права. Наприклад, була справа італійців, які застрелили індійських рибалок, прийнявши їх за піратів. Але італійська сторона заявляє про їхній імунітет як військових, індійці його дію заперечують. На мою думку, автоматичного визнання імунітету на рівні міжнародного права не існує. Але навіть якщо недоторканність визнана не буде, тобто притягнення до кримінальної відповідальності дозволене, залишається питання екстрадиції підозрюваних осіб, які перебувають у Росії. Очевидно, що йдеться про громадян Росії. З точки зору російської конституції, екстрадиція власних громадян заборонена. Це не унікальна ситуація, більшість країн континентальної Європи, у тому числі і Німеччина, також застосовують цей принцип, за винятком Європейського ордера на арешт. 

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Оприлюднені напередодні висновки розслідування причин трагедії MH17 вказують на "безпосередню участь Росії", заявили в уряді Нідерландів. З аналогічною заявою виступили і в уряді Австралії. (25.05.2018)

Розслідування Bellingcat встановило ймовірну причетність російського офіцера Олега Іваннікова до збиття малайзійського літака рейсу MH17. У 2014-2015 роках Іванніков перебував на Донбасі в якості військового радника. (25.05.2018)

Уряд Нідерландів закликав Росію до діалогу. Але наскільки це важливо для юридичного процесу?

У принципі такий діалог завжди є позитивним, адже дозволяє спільно перевіряти ті чи інші факти та відповідно доходити тих чи інших юридичних висновків. Звичайно, це може перетворитися на діалог глухого з німим. Тоді у цьому немає жодного сенсу. Усе залежить від наявності доброї волі. Я би сказав, що було б краще, якби Росія була ще на ранніх етапах залучена до розслідування. Тоді б можна було їм сказати, "дивіться, ось є докази". Звичайно, тоді інша сторона може використовувати контраргументи, доводячи, чому це чи інше є неможливим і може краще себе захищати. Але я не впевнений, чи було мудрим рішенням тримати росіян на такій відстані від розслідування. 

Ситуацію зі збиттям MH-17 порівнюють із іншими більш чи менш схожими трагедіями сучасної історії, приміром зі збиттям радянським  винищувачемпасажирського літака Korean Aіr Lіnes над Сахаліном у 1983 році або ж терактом над шотландським Локербі. Чи корисним є тут цей попередній досвід?

Я не хотів би проводити тут паралелі з Локербі. Так, такі ситуації справді бували, у тому числі й теракт над Локербі. Про цей теракт ходить чимало легенд. Але факт один: зрештою шотландський суд постановив, що справа має бути переглянута, адже мала місце надзвичайна кількість маніпуляцій, включно з підкупом свідків та визнаних хибних показань. Лівія ніколи не визнавала своєї причетності, але усе ж виплатила компенсації. Але на неї чинився значний зовнішній тиск - санкції мали зберігатися до виплати компенсацій. Тож у Лівії вирішили, що виплатити компенсації буде дешевше, ніж бути позбавленими можливості експортувати нафту. Але Лівія, відносно невелика і вразлива до тиску країна. Лівія це одне, а Росія - щось інше. Тож буде набагато важчим натиснути на Росію так, щоб вона вибачалися і була готовою до сплати компенсацій.

  • MH17 був збитий російським Буком

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    MH17 був збитий російським "Буком"

    Розслідування показало, що Boeing був збитий ракетою серії 9М38, яка застосовується у зенітно-ракетному комплексі "Бук". Установка була доправлена з Росії і запущена з території, яку на той час контролювали сепаратисти. Фрагменти ракети серії "Бук" були виявлені як під час розтину тіл членів екіпажу, так і в одному з віконних отворів кабіни літака.

  • Маршрут Бука

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Маршрут "Бука"

    Міжнародній слідчій групі вдалося встановити більшу частину маршруту, яким ЗРК "Бук" прямував на територію України, а також маршрут його руху в зворотньому напрямку. За версією слідства, комплекс переміщався з території Росії на територію Сходу України і пізніше був вивезений назад до РФ на білому тягачі марки Volvo.

  • Місце запуску ракети

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Місце запуску ракети

    Кінцевим пунктом призначення ЗРК "Бук" стали поля неподалік від селища Первомайське. Цю інформацію підтверджують свідчення численних свідків, які бачили стовпи диму, установку "Бук" у районі селища, а також саму ракету після її запуску. Після запуску ракети "Бук" покинув це місце своїм ходом. Через деякий час його знову завантажили на тягач і відвезли до російського кордону.

  • Альтернативні версії

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Альтернативні версії

    Слідство виключило версії про позаштатну ситуацію та теракт на борту. Версія про те, що авіалайнер був збитий у повітрі військовим літаком, також була визнана неспроможною. На основі радіолокаційних даних встановлено, що на момент катастрофи повітряних суден, здатних збити рейс МН17, поблизу не перебувало.

  • Винні особи

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Винні особи

    На даний момент Міжнародна слідча група встановила особи близько ста людей, причетних до катастрофи. Двоє з підозрюваних згадуються на сайті нідерландської поліції як "фігурант 1, псевдонім: Оріон (позивний), ім'я: Андрій Іванович" та "фігурант 2, псевдонім: Дельфін (позивний), ім'я: Микола Федорович". Їхні прізвища слідству поки не відомі.

  • Слідство шукає свідків

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Слідство шукає свідків

    На сайті оприлюднені фрагменти записів телефонних розмов Дельфіна та Ореона. "Ну чьо, колону підтверджує, яку йде, Москва? Я говорю, підтвердження колони, яка йде в бік аеропорту... Москва підтверджує... бачать вони її? Це колона ци-и-и-их... укропів?" - запитує один з фігурантів. Слідство звертається з проханням про допомогу до всіх, хто володіє інформацією про цих людей.

  • Розслідування Bellingcat

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Розслідування Bellingcat

    Висновки Міжнародної слідчої групи фактично збігаються з результатами розслідування групи Bellingcat - експертно-журналістської організації, яка проводить незалежні розслідування за інформацією з відкритих джерел. 15 липня Bellingcat оприлюднила доповідь, у якій також стверджується, що причиною загибелі "Боїнга" стала ракета з установки "Бук", доправлена на територію України з Росії.

  • Російська версія

    Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

    Російська версія

    У жовтні 2015 року виробник комплексу "Бук" - російський концерн "Алмаз-Антей" - оприлюднив висновки власного розслідування катастрофи. За версією концерну, Boeing був збитий із району поблизу сіл Зарощенське і Велика Шишівка, підконтрольних на той момент збройним силам України. Експерти Bellingcat, своєю чергою, стверджують, що у вказаних точках не було українських установок "Бук".

    Автор: Наталія Мехед


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Як ідентифікували ракету з Курська, що влучила в "Боїнг-777" (24.05.2018)

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Що вдалося дізнатися про катастрофу MH17

Проміжний звіт Міжнародної слідчої комісії, яка розслідує причини катастрофи рейсу MH17, пролив нове світло на причини трагедії. Що до цього часу вдалося дізнатися? (10.10.2016)  

Аудіо й відео до теми

Як ідентифікували ракету з Курська, що влучила в "Боїнг-777" (24.05.2018)  

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Слідство підтвердило, що МН17 було збито з "Бука" російської армії 24.05.2018

Об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" підтвердила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ.

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У Берліні закликають Росію до розслідування збиття літака МH17, щоб можна було притягти до відповідальності винних у трагедії.

Докладно

Під час прес-конференції міжнародної слідчої групи у Нідерландах

Німецький експерт про звіт щодо МH17 та відповідальність РФ

Висновки слідчих ще не означають неминучої відповідальності для РФ, зазначає експертом з міжнародного права Гартвіґ. 

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