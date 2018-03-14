 Німецький винахід для припливних електростанцій (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.03.2018
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Економіка

Німецький винахід для припливних електростанцій (відео)

Люди споконвіку мріяли перетворити силу морських хвиль на електроенергію. Але прибуткових припливних електростанцій у світі небагато. Німецьке підприємство запропонувало ноу-хау.

Німецьке ноу-хау для припливних електростанцій.

Німецьке ноу-хау для припливних електростанцій.

Команда німецьких винахідників розробила не лише технічно новий продукт, але й бере участь у створенні нового ринку, як це було 25 років тому з вітряною енергетикою. Дивіться, що вони винайшли: 

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