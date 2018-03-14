Німецький винахід для припливних електростанцій (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.03.2018

Люди споконвіку мріяли перетворити силу морських хвиль на електроенергію. Але прибуткових припливних електростанцій у світі небагато. Німецьке підприємство запропонувало ноу-хау.
Команда німецьких винахідників розробила не лише технічно новий продукт, але й бере участь у створенні нового ринку, як це було 25 років тому з вітряною енергетикою. Дивіться, що вони винайшли:
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до 2022 року його країна планує надати 700 мільйонів євро для розвитку проектів сонячної енергетики в країнах, що розвиваються. (11.03.2018)
Черговий виток газової війни між "Нафтогазом" та "Газпромом" поновив дискусії про відмову від імпортного газу за рахунок власного палива. Скільки газу насправді може видобувати Україна? (06.03.2018)