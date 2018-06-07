Німецький астронавт Александер Ґерст прибув на МКС

Космічний корабель "Союз МС-09" з екіпажем чергової експедиції у складі німця Александера Ґерста, росіянина Сергія Прокоп'єва та американки Серени Ауньйон-Ченселлор у п’ятницю, 8 червня, прибув на Міжнародну космічну станцію (МКС). Приєднання корабля до російського модуля "Рассвет" відбулося в автоматичному режимі, повідомляє агентство dpa. Ракета "Союз-ФГ" з космічним кораблем "Союз МС-09" 6 червня стартувала з космодрому "Байконур" в Казахстані.

На МКС екіпаж "Союзу" приєднався до членів експедиції Олега Артем'єва (Росія), Ендрю Фойстела та Річарда Арнольда (США), які перебувають на космічній станції з березня.

У перший день на МКС на астронавтів чекає традиційна програма: інструктаж з безпеки, а також гігієнічні процедури. "Я буду дуже радий цьому після двох днів у "Союзі", - сказав Ґерст перед відльотом з Байконуру, цитує dpa.

Місія Ґерста триватиме 188 днів. У другій її половині він очолюватиме команду - вперше в історії німець буде командиром космічної станції.

Раніше Александер Ґерст, який побував на МКС в 2014 році, розповідав, що його нова місія під назвою "Горизонти" має на меті дослідження у царині імунної системи людини та способів лікування раку. Астронавти також проведуть експерименти з квантової фізики і використання робототехніки.