 Німецька спецслужба розслідує понад 400 випадків екстремізму в армії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
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Новини

Німецька спецслужба розслідує понад 400 випадків екстремізму в армії

В німецькій армії за останні роки було зафіксовано понад 400 випадків праворадикального екстремізму. З початку цього року було виявлено 23 випадки.

В Бундесвері було зафіксовано 431 випадок праворадикального екстремізму

В Бундесвері було зафіксовано 431 випадок праворадикального екстремізму

Німецька служба військової контррозвідки (MAD) на даний момент виявила і розслідує 431 випадок за підозрою у праворадикальному екстремізмі у Бундесвері. Про це йдеться у відповіді міністерства оборони ФРН на запит депутатів Бундестагу від Лівої партії, повідомили газети німецької медіагрупи Funke у четвер, 12 квітня.

В 2017 році було зафіксовано 289 випадків праворадикального екстремізму, а з початку 2018 року - ще 23. Інші були виявлені до 2017 року. Рік тому розвідувальна служба Бундесверу заявляла про викриття 275 підозрюваних у праворадикальному екстремізмі.

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Переважну більшість антисемітських злочинів скоїли праві екстремісти, повідомили в німецькому уряді. Показники таких правопорушень залишаються на рівні 2016 року. (11.02.2018)

Раніше уповноважений Бундестагу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) у своєму річному звіті повідомив про 162 випадки екстремізму, антисемітизму та ксенофобії у збройних силах ФРН, тоді як роком раніше їх було зафіксовано 63. За інформацією видань медіагрупи Funke, серед зафіксованих випадків - нацистське вітання "Хайль, Гітлер!", що використовувалось деякими з підозрюваних, а також малювання деякими солдатами свастики та прослуховування музики із праворадикальним змістом. Крім того, один з солдатів Бундесверу нібито сказав своєму підлеглому, що поїде до Малі "відстрілювати голови чорним".  

В минулому році Бундесвер опинився у центрі скандалу після того, як з'ясувалось, що кілька військових готували терористичний напад, керуючись ксенофобськими мотивами. Кількох підозрюваних було затримано, щодо них ведеться слідство.

Як повідомлялось раніше, у 2017 році в Німеччині було зафіксовано щонайменше 1453 злочини і правопорушення, що мали антисемітське підґрунтя. Більшість із них було скоєно правими екстремістами.
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