Німецька розвідка отримала отруту "Новачок" ще в 90-х роках - ЗМІ

Нервово-паралітична отрута "Новачок" опинилася у розпорядженні західних спецслужб завдяки таємній спецоперації німецької Федеральної розвідувальної служби BND, проведеної у першій половині 1990-х років. Про це в середу, 16 травня, повідомив німецький тижневик Die Zeit, який разом з колегами з газети Süddeutsche Zeitung, а також медіакомпаній WDR і NDR провів журналістське розслідування.

За даними джерел німецьких журналістів, російський вчений, який співпрацював з BND, запропонував німецькій розвідці дістати зразок "Новачка" в обмін на надання йому та його сім'ї дозволу на проживання у ФРН. Ця пропозиція викликала суперечливу реакцію німецької влади - Німеччина тільки в 1990 році домоглася виведення з країни американських запасів хімічної зброї і не бажала бути причетною до розробки або вивчення такої зброї. Саме тому отриманий зразок "Новачка" аналізували в шведській лабораторії. Німецька розвідка отримала зі Швеції лише його формулу, йдеться у розслідуванні.

Німеччина передала формулу "Новачка" іншим розвідкам

Згідно з цією інформацією, за вказівкою тодішнього канцлера ФРН Гельмута Коля (Helmut Kohl), Німеччина передала формулу "Новачка" дружнім розвідслужбам, у тому числі британській та американській. У деяких країнах НАТО, за даними ЗМІ, було вироблено невелику кількість "Новачка" для розробки засобів протидії цій отруті.

Нагадаємо, колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня у британському місті Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ дійшли висновку, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У випадку з отруєнням Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав російських дипломатів. Згодом близько 30 країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні та вдалася до дзеркальних дій щодо вислання дипломатів цих країн.

Дивитись відео 01:52 Now live 01:52 хв Поділитись Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2uh0G Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)



