 Німецька розвідка отримала отруту ″Новачок″ ще в 90-х роках - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2018
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Новини

Німецька розвідка отримала отруту "Новачок" ще в 90-х роках - ЗМІ

Російський учений надав німецькій розвідці зразок отруйної речовини типу "Новачок" на початку 90-х років. Німці передали формулу дружнім розвідкам. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Німецька розвідка нібито отримала зразок Новачка ще в 1990-х роках

Німецька розвідка нібито отримала зразок "Новачка" ще в 1990-х роках

Нервово-паралітична отрута "Новачок" опинилася у розпорядженні західних спецслужб завдяки таємній спецоперації німецької Федеральної розвідувальної служби BND, проведеної у першій половині 1990-х років. Про це в середу, 16 травня, повідомив німецький тижневик Die Zeit, який разом з колегами з газети Süddeutsche Zeitung, а також медіакомпаній WDR і NDR провів журналістське розслідування.

За даними джерел німецьких журналістів, російський вчений, який співпрацював з BND, запропонував німецькій розвідці дістати зразок "Новачка" в обмін на надання йому та його сім'ї дозволу на проживання у ФРН. Ця пропозиція викликала суперечливу реакцію німецької влади - Німеччина тільки в 1990 році домоглася виведення з країни американських запасів хімічної зброї і не бажала бути причетною до розробки або вивчення такої зброї. Саме тому отриманий зразок "Новачка" аналізували в шведській лабораторії. Німецька розвідка отримала зі Швеції лише його формулу, йдеться у розслідуванні.

DW.COM

Донька екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля Юлія виписана з лікарні, повідомляє Sky News та BBC. Після отруєння на початку березня вона понад місяць провела у лікарні. (10.04.2018)

Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Великобританії про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в Росії. (12.04.2018)

Німеччина передала формулу "Новачка" іншим розвідкам

Згідно з цією інформацією, за вказівкою тодішнього канцлера ФРН Гельмута Коля (Helmut Kohl), Німеччина передала формулу "Новачка" дружнім розвідслужбам, у тому числі британській та американській. У деяких країнах НАТО, за даними ЗМІ, було вироблено невелику кількість "Новачка" для розробки засобів протидії цій отруті.

Нагадаємо, колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня у британському місті Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ дійшли висновку, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. У випадку з отруєнням Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматаки на британській території та вислав російських дипломатів. Згодом близько 30 країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні та вдалася до дзеркальних дій щодо вислання дипломатів цих країн.

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