Німецька прокуратура хоче видати Пучдемона Іспанії

Генпрокуратура федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн хоче видати Іспанії колишнього очільника уряду Каталонії Карлеса Пучдемона. Таким є результат перевірки іспанської вимоги щодо видачі, повідомило відомство у вівторок, 22 травня, передає агентство Reuters. Нині готується відповідне подання до Вищого земельного суду. Приводом для подання стала нова інформація іспанських правоохоронців, а саме відео з кадрами насильницьких дій щодо іспанської поліції, зазначає агентство dpa. Тим часом суд повідомив, що відхилив клопотання генпрокуратури щодо поміщення Пучдемона у ізолятор. В обґрунтуванні відмови суду йдеться про "відсутність підвищеної загрози втечі".

Нагадаємо, 6 квітня колишній очільник Каталонії та лідер сепаратистів Пучдемон перебуває на волі. За нього було внесено заставу у розмірі 75 тисяч євро. Він перебував під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Пучдемона затримала німецька поліція піcля перетину дансько-німецького кордону на підставі європейського ордера на арешт. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту.