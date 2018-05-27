Німецька прокуратура подала офіційний запит на екстрадицію Пучдемона

Генеральна прокуратура німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн вимагає дозволу на екстрадицію каталонського політика Карлеса Пучдемона до Іспанії. До Вищого земельного суду у п'ятницю, 1 червня, було направлено офіційне подання з вимогою "визнати допустимою" видачу колишнього лідера Каталонії та поборника незалежності регіону іспанським органам юстиції. Прокуратура також просить видати ордер на арешт Пучдемона.

Раніше суд уже відхиляв подання на арешт каталонського лідера, який перебуває на волі на території Німеччини, не побачивши ознак загрози його втечі. Тепер же прокуратура надала суду свіжі дані іспанських правоохоронців, а саме відео з кадрами насильницьких дій щодо іспанської поліції.

Звинувачення проти екс-очільника Каталонії Карлеса Пучдемона у заколоті в Іспанії як підстава для екстрадиції суд раніше називав неприйнятними. Визначення заколоту в іспанському законодавстві є найбільш подібним до статті "державна зрада" у німецькому, однак склад злочину за таких умов передбачає застосування насильства, якого з боку Пучдемона або його соратників не було. Нова інформація прокуратури може змінити думку суду.

Нагадаємо, від 6 квітня колишній очільник Каталонії та лідер сепаратистів Пучдемон перебуває у Німеччині на волі. За нього було внесено заставу у розмірі 75 тисяч євро. Він перебував під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Пучдемона затримала німецька поліція піcля перетину дансько-німецького кордону на підставі європейського ордера на арешт. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту та неправомірному використанні бюджетних коштів.