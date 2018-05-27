 Німецька прокуратура подала офіційний запит на екстрадицію Пучдемона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Німецька прокуратура подала офіційний запит на екстрадицію Пучдемона

Прокуратура в Німеччині подала до суду клопотання на видачу Пучдемона Іспанії та його арешт з метою екстрадиції. Поки що колишній каталонський лідер перебуває у ФРН на волі.

Карлес Пучдемон у Берліні, 15 травня

Карлес Пучдемон у Берліні, 15 травня

Генеральна прокуратура німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн вимагає дозволу на екстрадицію каталонського політика Карлеса Пучдемона до Іспанії. До Вищого земельного суду у п'ятницю, 1 червня, було направлено офіційне подання з вимогою "визнати допустимою" видачу колишнього лідера Каталонії та поборника незалежності регіону іспанським органам юстиції. Прокуратура також просить видати ордер на арешт Пучдемона.

DW.COM

"Театральна вистава" із екс-главою Каталонії в головній ролі триває: Карлес Пучдемон має погодитися на екстрадицію з ФРН та взяти відповідальність за свої вчинки, вважає Бернд Ріґерт.

Генпрокуратура землі Шлезвіг-Гольштейн вивчила нові докази, надіслані з Іспанії, у справі щодо екстрадиції колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона. Тепер вона готує документи для його видачі. (22.05.2018)

За лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона було внесено 75 тисяч євро застави. У п'ятницю його звільнили з-під варти. (06.04.2018)

Раніше суд уже відхиляв подання на арешт каталонського лідера, який перебуває на волі на території Німеччини, не побачивши ознак загрози його втечі. Тепер же прокуратура надала суду свіжі дані іспанських правоохоронців, а саме відео з кадрами насильницьких дій щодо іспанської поліції.

Звинувачення проти екс-очільника Каталонії Карлеса Пучдемона у заколоті в Іспанії як підстава для екстрадиції суд раніше називав неприйнятними. Визначення заколоту в іспанському законодавстві є найбільш подібним до статті "державна зрада" у німецькому, однак склад злочину за таких умов передбачає застосування насильства, якого з боку Пучдемона або його соратників не було. Нова інформація прокуратури може змінити думку суду.

Нагадаємо, від 6 квітня колишній очільник Каталонії та лідер сепаратистів Пучдемон перебуває у Німеччині на волі. За нього було внесено заставу у розмірі 75 тисяч євро. Він перебував під вартою в місті Ноймюнстер на півночі Німеччини з 25 березня. Пучдемона затримала німецька поліція піcля перетину дансько-німецького кордону на підставі європейського ордера на арешт. 23 березня Верховний суд Іспанії поновив ордер на арешт колишнього очільника Каталонії та кількох інших каталонських політиків. В Іспанії проти них порушено кримінальну справу, зокрема, за обвинуваченням в організації заколоту та неправомірному використанні бюджетних коштів.

Також за темою

Finland Carles Puigdemont

Німецька прокуратура хоче видати Пучдемона Іспанії 22.05.2018

Генпрокуратура землі Шлезвіг-Гольштейн вивчила нові докази, надіслані з Іспанії, у справі щодо екстрадиції колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона. Тепер вона готує документи для його видачі.

Regierungsbildung in Katalonien

Глава Каталонії затвердив новий склад регіонального уряду 30.05.2018

Глава Каталонії Жоакім Торра "прибрав" зі списку членів уряду регіону політиків, які не влаштували офіційний Мадрид. Він видав указ про формування нового уряду.

Spanien neuer Katalanischer Ministerpräsident Quim Torra

Новий каталонський лідер узяв в уряд ув'язнених політиків 19.05.2018

Всупереч застереженням Мадрида, новий керівник каталонського регіонального уряду Кім Торра призначив міністрами двох політиків, які перебувають за ґратами, і двох політиків-утікачів.

Докладно

У низці країн Європи заборонено носити паранджу у громадських місцях

Країни Європи, в яких заборонена паранджа

У Данії вирішили заборонити закривати обличчя в громадських місцях. У низці країн ЄС такі обмеження діють давно. 

На виробництві сталі у Німеччині

Макрон назвав незаконними мита США на сталь і алюміній з ЄС

Макрон закликає Трампа повернутися до правил СОТ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  