 Німецька прокуратура вимагає екстрадиції Пучдемона до Іспанії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
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Новини

Німецька прокуратура вимагає екстрадиції Пучдемона до Іспанії

Прокуратура німецької землі Шлезвіг-Гольштейн подала до суду клопотання про екстрадицію колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона до Іспанії. Там його звинувачують в організації заколота.

Німеччина хоче екстрадувати Карлеса Пучдемона до Іспанії

Німеччина хоче екстрадувати Карлеса Пучдемона до Іспанії

Генеральний прокурор німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн у вівторок, 2 квітня, подав у регіональний суд клопотання про екстрадицію до Іспанії колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона, повідомила агенція dpa. Карлес Пучдемон зараз знаходиться під вартою в Німеччині. Прокуратура зазначила, що його звинувачують в організації заколоту, що включав проведення антиконституційного референдуму.

Нагадаємо, що 25 березня німецька поліція затримала Карлеса Пучдемона під час перетину кордону між ФРН та Данією. Він планував через територію Німеччини повернутися до Бельгії, де проживає після втечі з Іспанії після референдуму щодо незалежності Каталонії у жовтні 2017 року. Згодом суд у німецькому місті Ноймюнстер ухвалив для Пучдемона тримання під вартою, поки не вирішиться питання про його екстрадицію до Іспанії.

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Сотні прихильників незалежності Каталонії вийшли на демонстрацію в німецькій столиці з вимогою негайного звільнення колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона, заарештованого в ФРН. (01.04.2018)

У Німеччині затримали колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Він планував потрапити з Данії до Бельгії через територію ФРН. (25.03.2018)

1 квітня кілька сотень каталонських активістів та прихильників незалежності Каталонії зібралися в Берліні на акцію протесту, вимагаючи звільнити Пучдемона.

У самій Іспанії проти Пучдемона та інших лідерів каталонського руху за незалежність порушена кримінальна справа за обвинуваченням в організації заколоту. Пучдемону загрожує до 30 років ув'язнення.

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону від Іспанії. Уряд країни оголосив плебісцит незаконним. Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як парламент регіону ухвалив декларацію про незалежність від Іспанії. Центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив вибори. В грудні 2017 року в Каталонії пройшли позачергові вибори до регіонального парламенту, які завершилися перемогою прихильників незалежності регіону.

 
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