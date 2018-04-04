 Німецька поліція запобігла нападу під час Берлінського напівмарафону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2018
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Новини

Німецька поліція запобігла нападу під час Берлінського напівмарафону

Співробітники берлінської поліції затримали під час спецоперації шістьох чоловіків за підозрою у причетності до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону.

Берлінський напівмарафон

Затриманих підозрюють у підготовці нападу на Берлінський напівмарафон

Піч час спецоперації поліції в столиці Німеччини Берліні у неділю, 8 квітня, затримали шістьох чоловіків у віці від 18 до 21 років, котрих підозрюють у підготовці нападу на Берлінський напівмарафон. Про затримання підозрюваних поліція Берліна повідомила в соціальній мережі Twitter 8 квітня вже після завершення напівмарафону. Правоохоронців володіли інформацією, що вказувала на можливу підготовку затриманими нападу в столиці ФРН, зазначається в повідомленні. 

Спецоперацію проводили на тлі нез'ясованих до кінця обставин скоєння наїзду в Мюнстері. У її рамках обшукали кілька помешкань та автомобілів, під час обшуків виявили докази підготовки протиправних дій. Додаткової інформації поліція не розголошує, посилаючись на таємницю слідства.

Раніше цього ж дня про затримання кількох підозрюваних у підготовці нападу в Берліні повідомило видання Die Welt. За даними журналістів, затримані зловмисники планували скоїти напад із застосуванням холодної зброї на глядачів та учасників спортивного заходу. Один із затриманих поліцією вважається людиною з близького оточення Аніса Амрі - вихідця з Тунісу, котрий у грудні 2016 року скоїв напад на різдвяний ярмарок у Берліні. Головний підозрюваний, за даними Die Welt, підготував для скоєння нападу два добре загострених ножі. Він перебував під наглядом спецслужб, повідомили журналісти видання.
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