 Німецька Ліва партія вимагає відкритих кордонів для шукачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2018

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Новини

Німецька Ліва партія вимагає відкритих кордонів для шукачів притулку

На з'їзді Лівої партії у Лейпцигу більшістю голосів ухвалили резолюцію з вимогою відкритості кордонів для легального прийому біженців. Резолюцію ініціювало керівництво опозиційної політсили.

Ліва партія

Делегати з'їзду Лівої партії в Лейпцизі

Делегати з'їзду німецької Лівої партії ухвалили більшістю голосів резолюцію з вимогою щодо відкритості кордонів задля легального прийому біженців у ФРН. За рішення проголосували в суботу, 9 червня, близько 580 учасників з'їзду політсили у Лейпцигу, передає інформагенція Reuters.

DW.COM

Учасники з'їзду партії не підтримали пропозицію включити в передвиборну програму засудження анексії Криму, війни на Донбасі, а також порушення прав людини в РФ і Китаї. (10.06.2017)

Оплотом Лівої партії Німеччини є східна частина Берліна. Її представниця Ґезіне Летч насолоджується тут статусом героїні. Її електорат - прибічники колишньої Соціалістичної єдиної партії Німеччини. (20.09.2017)

На виборах до Бундестагу 24 вересня Ліва партія Німеччини цілком може здобути третє місце. DW з'ясувала, якою є позиція Лівих щодо України, війни на Донбасі, анексії Криму та санкцій щодо Росії. (22.09.2017)

З ініціативою ухвалення резолюції виступили співголови опозиційної партії Катя Кіппінґ (Katja Kipping) та Бернд Ріксінґер (Bernd Riexinger). Вимога містить такі пункти як "легальні шляхи" для шукачів притулку, "відкриті кордони" та прийом тих, хто шукає притулку.

На думку Кіппінґ, це рішення поставило крапку в її суперечці з лідеркою фракції Лівих у Бундестазі Сарою Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht). Остання виступала зокрема за те, що Німеччині не варто приймати необмежене число втікачів від бідності, зосередившись натомість на прийомі шукачів притулку, котрі втікають від воєн та насильства. На думку Ваґенкнехт, Лівій партії не слід сприяти "трудовій міграції", адже вона призводить до того, що підприємства постійно отримують дешеву робочу силу.

Нагадаємо, Ліва партія має сильні позиції в східних землях Німеччини, вона часто виступає з критикою жорсткого курсу уряду щодо Росії, наполягаючи на зближенні з Москвою.

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