Німецька Ліва партія вимагає відкритих кордонів для шукачів притулку

Делегати з'їзду німецької Лівої партії ухвалили більшістю голосів резолюцію з вимогою щодо відкритості кордонів задля легального прийому біженців у ФРН. За рішення проголосували в суботу, 9 червня, близько 580 учасників з'їзду політсили у Лейпцигу, передає інформагенція Reuters.

З ініціативою ухвалення резолюції виступили співголови опозиційної партії Катя Кіппінґ (Katja Kipping) та Бернд Ріксінґер (Bernd Riexinger). Вимога містить такі пункти як "легальні шляхи" для шукачів притулку, "відкриті кордони" та прийом тих, хто шукає притулку.

На думку Кіппінґ, це рішення поставило крапку в її суперечці з лідеркою фракції Лівих у Бундестазі Сарою Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht). Остання виступала зокрема за те, що Німеччині не варто приймати необмежене число втікачів від бідності, зосередившись натомість на прийомі шукачів притулку, котрі втікають від воєн та насильства. На думку Ваґенкнехт, Лівій партії не слід сприяти "трудовій міграції", адже вона призводить до того, що підприємства постійно отримують дешеву робочу силу.

Нагадаємо, Ліва партія має сильні позиції в східних землях Німеччини, вона часто виступає з критикою жорсткого курсу уряду щодо Росії, наполягаючи на зближенні з Москвою.

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