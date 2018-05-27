Нікол Пашинян: революція у Вірменії має інший характер, ніж в Україні (відео)

Прем’єр-міністр Вірменії вважає, що протести у його країні не схожі на революції у Грузії та в Україні. Відповідно, від Вірменії не варто очікувати зміни зовнішньополітичного курсу.
Пашинян: "Після цих революцій (в Україні та в Грузії) ми побачили зміни у зовнішній політиці цих країн. А у нас так не сталося". То який зовнішньополітичний вектор обрала Вірменія. Дивіться в "Нємцова. Інтерв'ю":
Новий прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів Жанні Нємцовій про зміну влади в країні, причини заклику припинити протести і гарні відносини з Путіним. (30.05.2018)
Після багатотижневих протестів Вірменія нарешті отримала нового прем'єра. "Сізіфової праці" у нового глави уряду - непочатий край, а соціальне напруження у країні надзвичайно високе. Репортаж DW із Єревана. (09.05.2018)