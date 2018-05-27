 Нікол Пашинян: революція у Вірменії має інший характер, ніж в Україні (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.06.2018

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Політика й суспільство

Нікол Пашинян: революція у Вірменії має інший характер, ніж в Україні (відео)

Прем’єр-міністр Вірменії вважає, що протести у його країні не схожі на революції у Грузії та в Україні. Відповідно, від Вірменії не варто очікувати зміни зовнішньополітичного курсу.

Інтерв'ю Жанни Нємцової з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Інтерв'ю Жанни Нємцової з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Пашинян: "Після цих революцій (в Україні та в Грузії) ми побачили зміни у зовнішній політиці цих країн. А у нас так не сталося". То який зовнішньополітичний вектор обрала Вірменія. Дивіться в "Нємцова. Інтерв'ю": 

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Нікол Пашинян: У нас дуже гарні особисті стосунки з Путіним

Новий прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розповів Жанні Нємцовій про зміну влади в країні, причини заклику припинити протести і гарні відносини з Путіним. (30.05.2018)  

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