Нікол Пашинян: революція у Вірменії має інший характер, ніж в Україні (відео)

Пашинян: "Після цих революцій (в Україні та в Грузії) ми побачили зміни у зовнішній політиці цих країн. А у нас так не сталося". То який зовнішньополітичний вектор обрала Вірменія. Дивіться в "Нємцова. Інтерв'ю":