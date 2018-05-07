 Нікол Пашинян обраний прем′єр-міністром Вірменії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2018
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Нікол Пашинян обраний прем'єр-міністром Вірменії

Через три тижні після початку масових вуличних протестів у Вірменії, їхній лідер Нікол Пашинян призначений прем'єр-міністром країни.
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У Єревані святкують обрання лідера протестів Пашиняна прем'єром (08.05.2018)

Вірменський парламент у вівторок, 8 травня, обрав прем'єр-міністром країни лідера протестного руху, керівника опозиційної парламентської фракції "Елк" Нікола Пашиняна. За нього віддали голоси 59 депутатів, 42 депутати проголосували проти.

Перед голосуванням Пашинян заявив, що за його прем'єрства у Вірменії не буде політичних переслідувань. "У Вірменії не буде людей з пільговими правами, всі будуть рівні перед законом. Не буде передвиборних хабарів, вибори будуть чесними і прозорими", - наголосив він. В очікуванні виборів прем'єра на площі Республіки в центрі Єревана зібралися кілька тисяч людей. 

Після обрання за 15 днів має бути сформований новий уряд країни. Після цього в 20-денний термін уряд повинен подати на затвердження парламенту свою програму.

Нагадаємо, що перше голосування за прем'єра відбулось 1 травня. Але за Пашиняна, який був єдиним кандидатом на цю посаду, проголосували лише 45 депутатів. Проти нього виступили 56 депутатів, оскільки опозиціонера відмовилася підтримати Республіканська партія, яка має в парламенті більшість.

Нікол Пашинян потрапив у політику з журналістики. Він був головним редактором газет "Орагір" і "Вірменський час". У 2008 році Пашинян був членом передвиборчого штабу кандидата в президенти Левона Тер-Петросяна.

В результаті масових протестів в Єревані проти порушень на виборах Пашинян був оголошений в розшук, і знаходився в ньому півтора року. У 2009 році він здався владі і був засуджений на сім років за звинуваченням в організації масових заворушень. У в'язниці він пробув трохи більше року, звільнившись за амністією в травні 2011 року.

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У парламенті політик з 2012 року. Опозиційний блок "Елк", очолюваний Пашиняном, не користувався особливою популярністю у виборців. На останніх виборах до парламенту він набрав лише 7,7 відсотка голосів. Але Пашинян відомий своєю критикою екс-президента Саргсяна, а також є одним із небагатьох політиків в країні, що виступають за євроінтеграцію.

Хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася в середині квітня на тлі призначення прем'єр-міністром колишнього президента країни Сержа Саргсяна, який очолював державу протягом десяти років. 

Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку. 
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Протести у Вірменії: що "дістало" людей? (02.05.2018)

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У Єревані святкують обрання лідера протестів Пашиняна прем'єром (08.05.2018)  

Протести у Вірменії: що "дістало" людей? (02.05.2018)  

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Під час голосування в парламенті Вірменії 8 травня більшість депутатів висловилися за призначення лідера протестів Нікола Пашиняна новим очільником уряду.

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