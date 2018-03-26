Ніколя Саркозі постане перед судом через звинувачення в корупції - ЗМІ

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом за звинуваченням у спробі підкупу органів юстиції. У четвер, 29 березня, проти Саркозі порушено справу про корупцію та незаконне вчинення впливу. Спочатку про порушення справи проти екс-президента повідомляло видання Le Monde, що посилалося на власні неназвані джерела в слідстві. Згодом цю інформацію підтвердили й інформагентства AFP та dpa, що також наводили анонімні джерела в слідчих органах.
У відповідь на повідомлення адвокати Саркозі негайно оголосили намір оскаржити рішення французьких органів юстиції в рамках розслідування. Крім Саркозі, фігурантами справи стали також адвокат Тьєрі Ерзог, який упродовж тривалого часу співпрацював з екс-президентом, і колишній прокурор Жильбер Азібер.
Посада в обмін на інформацію
Серед іншого Саркозі звинувачують у тому, що 2014 року той через свого адвоката намагався підкупити Жильбера Азібера. Останній на той час обіймав посаду прокурора при касаційному суді. Тоді екс-президент цікавився розслідуванням справи щодо можливого незаконного фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року. У справі фігурувала спадкоємиця компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур, котра володіла багатомільярдними статками.
2013 року суд виправдав Саркозі, якого звинувачували в тому, що він скористався грошима мільярдерші, котра хворіла старечим недоумством. Однак у рамках розслідування іншої справи французькі органи юстиції прослухали телефонні переговори між Саркозі та його адвокатом. Саме вони надали слідству нові вагомі докази проти екс-президента.
Слідство, зокрема, встановило, що адвокат Саркозі Тьєрі Ерзог пропонував Азіберу престижну посаду в Монако в обмін на інформацію у справі Бетанкур. При цьому Саркозі вів телефонні переговори зі своїм адвокатом під вигаданим ім'ям Поль Бісмют. Крім того, проти Ерзога і Азібера висунуто звинувачення в порушенні професійної таємниці.
Цей скандал не єдиний, до якого причетний 63-річний екс-президент Франції. Минулого тижня органи юстиції Франції розпочали офіційне розслідування проти екс-президента за підозрою в отриманні його штабом незаконних пожертвувань від колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі під час передвиборної кампанії 2007 року. Саркозі заперечує це звинувачення.
Скандалом була затьмарена і передвиборна кампанія Саркозі в 2012 році. Тоді Саркозі, який поступився на виборах соціалістові Франсуа Олланду, за даними слідства, значно перевищив максимально допустимі витрати на кампанію. Водночас його консервативна партія намагалася приховати цей факт за допомогою підроблених рахунків.
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Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років
Багатогранний талант
Ефектна топ-модель, талановита співачка, поетеса і композиторка, акторка, колишня перша леді Франції... Вже понад три десятиліття життя Карли Бруні у всіх на виду. І навіть зараз, коли їй виповнилося 50, зірка не думає залишати світ моди і шоу-бізнесу - тим більше, що її, як і раніше, супроводжує успіх.
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Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років
З мамою і сестрою (2009)
Майбутня зірка з'явилася на світ 23 грудня 1967 року в італійському Турині. Її батьки - піаністка й акторка Маріса Боріні та бізнесмен і композитор Альберто Бруні-Тедескі. Щоправда, в одному з інтерв'ю Карла підтвердила чутки про те, що її біологічний батько - бразильський підприємець Мауріціо Реммерт. У Карли також є сестра - акторка, кінорежисерка, сценаристка й співачка Валерія Бруні-Тедескі.
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Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років
Троянди від Chopard
На фото: Карлу Бруні (ліворуч) та Наомі Кемпбелл обдаровує трояндами дочка власника швейцарської компанії з виробництва годинників і ювелірних прикрас Chopard, продукцію якої Карла і Наомі представляли у 1998 році на ярмарку Baselworld у Базелі. Моделлю Карла стала в 19 років. Крім Chopard, її роботодавцями були такі бренди, як L'Oréal, Christian Dior, Valentino, Yves Saint Laurent, John Galliano.
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Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років
Перший успіх на ниві поп-музики
Шкільну освіту Карла Бруні здобула в пансіоні для дівчаток у Швейцарії. Потім стала вивчати архітектуру, але навчання незабаром кинула, віддавши перевагу модельному подіуму, а потім і музиці. Перший успіх на ниві поп-музики прийшов до неї у 2000 році, коли альбом Si j'étais elle французького шансоньє Жюльєна Клерка з піснями на її слова вийшов у лідери чартів.
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Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років
Успіх дебютного альбому
У 2002 році виходить дебютний альбом Карли Бруні Quelqu'un m'a dit. Слова і музику для всіх пісень вона написала сама, і прозвучали вони в її власному виконанні. І на гітарі Бруні акомпанувала собі сама. Доволі швидко було продано понад один мільйон дисків. Збірник посів першу сходинку в чартах. Популярність Бруні була величезною.
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Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років
Володарка чоловічих сердець
Харизматична красуня Карла Бруні завжди користувалася славою володарки чоловічих сердець. У неї були романи з такими зірками, як Мік Джаггер, Кевін Костнер, Ерік Клептон. А від філософа і радіоведучого Рафаеля Ентховена, з батьком якого вона до нього жила, у неї є син. На цьому фото Карла поруч із відомим адвокатом Арно Кларсфельдом, з яким зустрічалася в 1995 році.
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Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років
Зустріч з Ніколя Саркозі
Раніше Карла Бруні не вірила у те, що зможе зупинитися на одному чоловікові. Але це сталося. У 2008 році вона одружилася з Ніколя Саркозі. Вони познайомилася на званій вечері, і, як пізніше розповідала Карла, коли глянули один на одного, їх немов вдарило блискавкою. Саркозі на той час тільки розлучився з другою дружиною. Для Карли - це перший офіційний шлюб. У пари є донька.
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Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років
Ідеальна фігура
Наявність штампа у паспорті та статус першої леді Франції мало що змінили в житті Карли Бруні. Вона продовжила кар'єру співачки і моделі, брала участь в рекламних кампаніях. У Бруні, як вважається, ідеальна фігура. Жінка неодноразово знімалася оголеною. На цьому фото, яке виставлялося 2009-го року в Дюссельдорфі, вона позувала фотографу з Цюриха Мішелю Комту.
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Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років
У Єлисейському палаці
Завжди зі смаком вдягена, висока та з гарними формами Карла була просто створена для того, щоб блищати як перша леді Франції. Цей знімок зроблено в березні 2010 року, коли Ніколя Саркозі приймав у Єлисейському палаці тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва з його дружиною Світланою.
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Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років
На піку кар'єри
Зараз дружина екс-президента Франції на піку кар'єри. Вона з успіхом гастролює, пише нові пісні. У 2014 році вийшов її поки останній сольний альбом À l'Olympia BrunoCoquatrix. Попри всю свою зайнятість "жінка з гітарою", якій виповнилося 50 років, багато часу приділяє родині.
Автор: Наталія Корольова