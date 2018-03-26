Ніколя Саркозі постане перед судом через звинувачення в корупції - ЗМІ

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом за звинуваченням у спробі підкупу органів юстиції. У четвер, 29 березня, проти Саркозі порушено справу про корупцію та незаконне вчинення впливу. Спочатку про порушення справи проти екс-президента повідомляло видання Le Monde, що посилалося на власні неназвані джерела в слідстві. Згодом цю інформацію підтвердили й інформагентства AFP та dpa, що також наводили анонімні джерела в слідчих органах.

У відповідь на повідомлення адвокати Саркозі негайно оголосили намір оскаржити рішення французьких органів юстиції в рамках розслідування. Крім Саркозі, фігурантами справи стали також адвокат Тьєрі Ерзог, який упродовж тривалого часу співпрацював з екс-президентом, і колишній прокурор Жильбер Азібер.

Посада в обмін на інформацію

Серед іншого Саркозі звинувачують у тому, що 2014 року той через свого адвоката намагався підкупити Жильбера Азібера. Останній на той час обіймав посаду прокурора при касаційному суді. Тоді екс-президент цікавився розслідуванням справи щодо можливого незаконного фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року. У справі фігурувала спадкоємиця компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур, котра володіла багатомільярдними статками.

2013 року суд виправдав Саркозі, якого звинувачували в тому, що він скористався грошима мільярдерші, котра хворіла старечим недоумством. Однак у рамках розслідування іншої справи французькі органи юстиції прослухали телефонні переговори між Саркозі та його адвокатом. Саме вони надали слідству нові вагомі докази проти екс-президента.

Слідство, зокрема, встановило, що адвокат Саркозі Тьєрі Ерзог пропонував Азіберу престижну посаду в Монако в обмін на інформацію у справі Бетанкур. При цьому Саркозі вів телефонні переговори зі своїм адвокатом під вигаданим ім'ям Поль Бісмют. Крім того, проти Ерзога і Азібера висунуто звинувачення в порушенні професійної таємниці.

Цей скандал не єдиний, до якого причетний 63-річний екс-президент Франції. Минулого тижня органи юстиції Франції розпочали офіційне розслідування проти екс-президента за підозрою в отриманні його штабом незаконних пожертвувань від колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі під час передвиборної кампанії 2007 року. Саркозі заперечує це звинувачення.

Скандалом була затьмарена і передвиборна кампанія Саркозі в 2012 році. Тоді Саркозі, який поступився на виборах соціалістові Франсуа Олланду, за даними слідства, значно перевищив максимально допустимі витрати на кампанію. Водночас його консервативна партія намагалася приховати цей факт за допомогою підроблених рахунків.