 Ніколя Саркозі називає порушену проти нього справу ″наклепом″ - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018
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Ніколя Саркозі називає порушену проти нього справу "наклепом" - ЗМІ

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі звинувачують у незаконному фінансуванні передвиборної кампанії коштом колишнього лівійського лідера Каддафі. Він називає закиди "наклепом" і каже, що його життя стало "пеклом".

Французька поліція порушила провадження проти Саркозі - ЗМІ

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі назвав порушене проти нього провадження у зв'язку з фінансуванням президентської кампанії 2007 року "наклепом", який за останні сім років зробив його життя "пеклом". Такими словами його в четвер, 22 березня, цитує французьке видання Le Figaro. За його словами, у слідства немає жодних "конкретних доказів", які б підкріплювали звинувачення.

У четвер стало відомо, що проти екс-президента Франції Ніколя Саркозі порушили провадження, звинувачуючи його в низці правопорушень. За повідомленням низки французьких та міжнародних ЗМІ, які посилаються на власні джерела, причетні до слідства, колишньому господарю Єлисейського палацу закидають "пасивну корупцію", незаконне фінансування власної передвиборчої кампанії та приховування коштів.

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Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі закидають незаконне фінансування передвиборчої кампанії в 2012 році. (17.02.2016)

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі заарештувала поліція. Колишнього лідера Франції підозрюють у підкупі високопоставленого юриста. За підкуп французьке законодавство передбачає до 10 років ув’язнення. (01.07.2014)

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі знову опинився за ґратами. Слідчі перевіряють закиди у фінансуванні його передвиборної кампанії 2007 року коштом тодішнього лівійського уряду на чолі з Муаммаром Каддафі. (20.03.2018)

Обвинувачення стосуються ймовірної фінансової афери 2007 року, коли Саркозі було обрано президентом Франції, з грошима тодішнього уряду Лівії на чолі з Муаммаром Каддафі. Політику, зокрема, закидають, що його передвиборний штаб отримував фінансову підтримку від режиму тодішнього лівійського правителя. Слідство перевіряє версію про отримання екс-президентом 50 мільйонів євро на фінансування кампанії. Це - понад удвічі більше за дозволений тодішнім французьким законодавством ліміт витрат на передвиборну кампанію - 21 мільйон євро. Днями поліція провела допит  Саркозі у справі.

Розслідування в цій справі триває з 2013 року. 2016 року воно пришвидшилося після того, як французький бізнесмен ліванського походження Зіад Так'єддін розповів журналістам про те, що він передав валізу з 5 мільйонами євро готівкою, призначеними для Саркозі та тодішнього керівника передвиборчого штабу політика Клода Геана. Гроші походили з Лівії, пояснив тоді бізнесмен. Екс-президент Франції назвав тоді закиди на свій бік "дивакуватими".

У 2014-2016 роках Саркозі вже опинявся на деякий під вартою, зокрема, через підозри у причетності до корупції. Так само він став фігурантом скандалу навколо незаконного фінансування іншої передвиборної кампанії - 2012 року, внаслідок чого проти нього було розпочато розслідування.

Саркозі став президентом Франції, перемігши на виборах 2007 року. Але вже після завершення першої каденції 2012 року він програв вибори, поступившись соціалісту Франсуа Олланду.

  • Багатогранний талант

    Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

    Багатогранний талант

    Ефектна топ-модель, талановита співачка, поетеса і композиторка, акторка, колишня перша леді Франції... Вже понад три десятиліття життя Карли Бруні у всіх на виду. І навіть зараз, коли їй виповнилося 50, зірка не думає залишати світ моди і шоу-бізнесу - тим більше, що її, як і раніше, супроводжує успіх.

  • З мамаою і сестрою (2009)

    Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

    З мамою і сестрою (2009)

    Майбутня зірка з'явилася на світ 23 грудня 1967 року в італійському Турині. Її батьки - піаністка й акторка Маріса Боріні та бізнесмен і композитор Альберто Бруні-Тедескі. Щоправда, в одному з інтерв'ю Карла підтвердила чутки про те, що її біологічний батько - бразильський підприємець Мауріціо Реммерт. У Карли також є сестра - акторка, кінорежисерка, сценаристка й співачка Валерія Бруні-Тедескі.

  • Троянди від Chopard

    Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

    Троянди від Chopard

    На фото: Карлу Бруні (ліворуч) та Наомі Кемпбелл обдаровує трояндами дочка власника швейцарської компанії з виробництва годинників і ювелірних прикрас Chopard, продукцію якої Карла і Наомі представляли у 1998 році на ярмарку Baselworld у Базелі. Моделлю Карла стала в 19 років. Крім Chopard, її роботодавцями були такі бренди, як L'Oréal, Christian Dior, Valentino, Yves Saint Laurent, John Galliano.

  • Перший успіх на ниві поп-музики

    Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

    Перший успіх на ниві поп-музики

    Шкільну освіту Карла Бруні здобула в пансіоні для дівчаток у Швейцарії. Потім стала вивчати архітектуру, але навчання незабаром кинула, віддавши перевагу модельному подіуму, а потім і музиці. Перший успіх на ниві поп-музики прийшов до неї у 2000 році, коли альбом Si j'étais elle французького шансоньє Жюльєна Клерка з піснями на її слова вийшов у лідери чартів.

  • Успіх дебютного альбому

    Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

    Успіх дебютного альбому

    У 2002 році виходить дебютний альбом Карли Бруні Quelqu'un m'a dit. Слова і музику для всіх пісень вона написала сама, і прозвучали вони в її власному виконанні. І на гітарі Бруні акомпанувала собі сама. Доволі швидко було продано понад один мільйон дисків. Збірник посів першу сходинку в чартах. Популярність Бруні була величезною.

  • Володарка чоловічих сердець

    Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

    Володарка чоловічих сердець

    Харизматична красуня Карла Бруні завжди користувалася славою володарки чоловічих сердець. У неї були романи з такими зірками, як Мік Джаггер, Кевін Костнер, Ерік Клептон. А від філософа і радіоведучого Рафаеля Ентховена, з батьком якого вона до нього жила, у неї є син. На цьому фото Карла поруч із відомим адвокатом Арно Кларсфельдом, з яким зустрічалася в 1995 році.

  • Зустріч з Ніколя Саркозі

    Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

    Зустріч з Ніколя Саркозі

    Раніше Карла Бруні не вірила у те, що зможе зупинитися на одному чоловікові. Але це сталося. У 2008 році вона одружилася з Ніколя Саркозі. Вони познайомилася на званій вечері, і, як пізніше розповідала Карла, коли глянули один на одного, їх немов вдарило блискавкою. Саркозі на той час тільки розлучився з другою дружиною. Для Карли - це перший офіційний шлюб. У пари є донька.

  • Володарка ідеальної фігури

    Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

    Ідеальна фігура

    Наявність штампа у паспорті та статус першої леді Франції мало що змінили в житті Карли Бруні. Вона продовжила кар'єру співачки і моделі, брала участь в рекламних кампаніях. У Бруні, як вважається, ідеальна фігура. Жінка неодноразово знімалася оголеною. На цьому фото, яке виставлялося 2009-го року в Дюссельдорфі, вона позувала фотографу з Цюриха Мішелю Комту.

  • У Єлисейському палаці

    Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

    У Єлисейському палаці

    Завжди зі смаком вдягена, висока та з гарними формами Карла була просто створена для того, щоб блищати як перша леді Франції. Цей знімок зроблено в березні 2010 року, коли Ніколя Саркозі приймав у Єлисейському палаці тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва з його дружиною Світланою.

  • На піку кар'єри

    Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

    На піку кар'єри

    Зараз дружина екс-президента Франції на піку кар'єри. Вона з успіхом гастролює, пише нові пісні. У 2014 році вийшов її поки останній сольний альбом À l'Olympia BrunoCoquatrix. Попри всю свою зайнятість "жінка з гітарою", якій виповнилося 50 років, багато часу приділяє родині.

    Автор: Наталія Корольова


Дивитись відео 02:13

Саркозі вже не стане президентом Франції (21.11.2016)

DW.COM

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років

Її альбоми посідали перші рядки чартів. Її фотопортрети продавалися на аукціонах за величезні гроші. Колишній першій леді Франції Карлі Бруні виповнилося 50 років. (23.12.2017)  

Аудіо й відео до теми

Саркозі вже не стане президентом Франції (21.11.2016)  

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