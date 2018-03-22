Ніколя Саркозі називає порушену проти нього справу ″наклепом″ - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2018

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі назвав порушене проти нього провадження у зв'язку з фінансуванням президентської кампанії 2007 року "наклепом", який за останні сім років зробив його життя "пеклом". Такими словами його в четвер, 22 березня, цитує французьке видання Le Figaro. За його словами, у слідства немає жодних "конкретних доказів", які б підкріплювали звинувачення.

У четвер стало відомо, що проти екс-президента Франції Ніколя Саркозі порушили провадження, звинувачуючи його в низці правопорушень. За повідомленням низки французьких та міжнародних ЗМІ, які посилаються на власні джерела, причетні до слідства, колишньому господарю Єлисейського палацу закидають "пасивну корупцію", незаконне фінансування власної передвиборчої кампанії та приховування коштів.

Обвинувачення стосуються ймовірної фінансової афери 2007 року, коли Саркозі було обрано президентом Франції, з грошима тодішнього уряду Лівії на чолі з Муаммаром Каддафі. Політику, зокрема, закидають, що його передвиборний штаб отримував фінансову підтримку від режиму тодішнього лівійського правителя. Слідство перевіряє версію про отримання екс-президентом 50 мільйонів євро на фінансування кампанії. Це - понад удвічі більше за дозволений тодішнім французьким законодавством ліміт витрат на передвиборну кампанію - 21 мільйон євро. Днями поліція провела допит Саркозі у справі.

Розслідування в цій справі триває з 2013 року. 2016 року воно пришвидшилося після того, як французький бізнесмен ліванського походження Зіад Так'єддін розповів журналістам про те, що він передав валізу з 5 мільйонами євро готівкою, призначеними для Саркозі та тодішнього керівника передвиборчого штабу політика Клода Геана. Гроші походили з Лівії, пояснив тоді бізнесмен. Екс-президент Франції назвав тоді закиди на свій бік "дивакуватими".

У 2014-2016 роках Саркозі вже опинявся на деякий під вартою, зокрема, через підозри у причетності до корупції. Так само він став фігурантом скандалу навколо незаконного фінансування іншої передвиборної кампанії - 2012 року, внаслідок чого проти нього було розпочато розслідування.

Саркозі став президентом Франції, перемігши на виборах 2007 року. Але вже після завершення першої каденції 2012 року він програв вибори, поступившись соціалісту Франсуа Олланду.

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