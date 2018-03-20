 Нігерія: З полону ″Боко Харам″ звільнили 101 дівчину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
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Новини

Нігерія: З полону "Боко Харам" звільнили 101 дівчину

Уряд Нігерії заявляє, що викуп за дівчат бойовикам не платили. Звільнення триває.

Нігерія

В Нігерії звільнили дівчат з полону "Боко Харам"

З полону ісламістських бойовиків "Боко Харам" звільнили 101 дівчину. Про це у середу, 21 березня, повідомив уряд Нігерії, передає агенція AP.

DW.COM

Поліція у Нігерії вважає зниклими 111 учениць місцевої школи, на яку два дні тому вчинили напад бойовики "Боко Харам". Жодного факту викрадення поки не встановлено. (21.02.2018)

Після переговорів за участю Червоного Хреста бойовики "Боко Харам" у Нігерії відпустили трьох університетських геологів і 10 дружин поліцейських, викрадених минулого року. (11.02.2018)

Нігерійський уряд заявляє, що за звільнення школярок, викрадених бойовиками місяць тому, "викуп не платили", і що звільнення ще триває.

Нагадаємо, що поліція Нігерії понад місяць розшукувала 110 дівчат, зниклих після нападу 19 лютого на школу в місті Дапчі бойовиків ісламістського екстремістського угруповання "Боко Харам".

У 2014 році бойовики "Боко Харам" викрали близько 280 школярок з інтернату у місті Чибок на північному сході Нігерії. Частину викрадених, на думку правозахисників, могли використовувати як терористок-смертниць. Згодом, у серпні 2016 року було поширено відеозапис, в якому називались умови для звільнення школярок. Уряд Нігерії вступив у перегвори з "Боко Харам" і в обмін на звільнення понад 80 дівчат з-за ґрат випустили багато ув'язнених бойовиків. 
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