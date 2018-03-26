"Нормандська четвірка" спробує пришвидшити втілення мінських домовленостей

Лідери Німеччини, Франції, Росії та України спробують пришвидшити втілення мінських домовленостей впродовж найближчих місяців. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у четвер, 29 березня. За словами речника, країни-учасниці "нормандського формату" спробують завершити кризу на Донбасі. Зайберт висловив підтримку плану обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

Окрім того, у спільній заяві лідери "нормандської четвірки" привітали домовленості про нове перемир'я між сторонами конфлікту, яке має розпочатися 30 березня. Лідери Німеччини, Франції, Росії та України закликали забезпечити верифікацію дотримання перемир'я спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, що запланована раніше у лютому зустріч представників "нормандської четвірки" - глав МЗС Німеччини, Франції, України та Росії була скасована через зміни у графіку тодішнього очільника зовнішньополітичного відомства ФРН Зіґмара Ґабріеля (Sigmar Gabriel). Натомість ттого ж місяця в Мюнхені під час безпекової конференції відбулась двостороння зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з його російським колегою Сергієм Лавровим, однак, за словами Клімкіна під час зустрічі сторони "не домовилися ні про що".