 ″Нормандська четвірка″ спробує пришвидшити втілення мінських домовленостей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

"Нормандська четвірка" спробує пришвидшити втілення мінських домовленостей

Лідери країн "нормандської четвірки" спробують пришвидшити втілення мінських домовленостей. У спільній заяві вони закликали забезпечити верифікацію спостерігачами СММ ОБСЄ дотримання "великоднього" перемир'я на Донбасі.

На Донбасі чекають на нове перемир'я

На Донбасі чекають на нове перемир'я

DW.COM

Зустріч "нормандської четвірки", що мала відбутися увечері у Мюнхені, скасована. Наразі тривають консультації щодо можливого нового терміну зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції. (16.02.2018)

Київ і Москва не знайшли спільних позицій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, каже Клімкін. Зустріч у "нормандському" форматі, як сподівається глава МЗС України, може відбутися наступного дня. (16.02.2018)

Лідери Німеччини, Франції, Росії та України спробують пришвидшити втілення мінських домовленостей впродовж найближчих місяців. Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у четвер, 29 березня. За словами речника, країни-учасниці "нормандського формату" спробують завершити кризу на Донбасі. Зайберт висловив підтримку плану обміну полоненими за принципом "всіх на всіх".

Окрім того, у спільній заяві лідери "нормандської четвірки" привітали домовленості про нове перемир'я між сторонами конфлікту, яке має розпочатися 30 березня. Лідери Німеччини, Франції, Росії та України закликали забезпечити верифікацію дотримання перемир'я спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, що запланована раніше у лютому зустріч представників "нормандської четвірки" - глав МЗС Німеччини, Франції, України та Росії була скасована через зміни у графіку тодішнього очільника зовнішньополітичного відомства ФРН Зіґмара Ґабріеля (Sigmar Gabriel). Натомість ттого ж місяця в Мюнхені під час безпекової конференції відбулась двостороння зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з його російським колегою Сергієм Лавровим, однак, за словами Клімкіна під час зустрічі сторони "не домовилися ні про що".
Дивитись відео 02:59

Місія "блакитні шоломи": Росію схиляють до перемир'я на Донбасі (17.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Місія "блакитні шоломи": Росію схиляють до перемир'я на Донбасі (17.02.2018)  

Також за темою

Ukraine - Konflikt - Ukrainische Soldaten

"Весняне перемир'я": на Донбасі 6 березня загинув український військовий 07.03.2018

Український військовий загинув унаслідок прицільних обстрілів позицій Збройних сил України з боку сепаратистів, повідомив прес-центр АТО.

Ukraine Armee in der Ostukraine

У Мінську готують рішення про нове перемир'я на Донбасі - ОБСЄ підтверджує 28.02.2018

Сторони переговорів у Мінську, очевидно, близькі до домовленості про "абсолютне перемир'я" на Донбасі. ОБСЄ заявляє про підготовку рішення. У самопроголошеній "ЛНР" заявляють, що вогонь має бути припинений з 5 березня.

Місія "блакитні шоломи": Росію схиляють до перемир'я на Донбасі (17.02.2018) 17.02.2018

Поетапне зняття санкцій - в обмін на тривалий мир і місію ООН на Донбасі. Таку пропозицію озвучила Росії Німеччина на Мюнхенській конференції з безпеки. Та чи зможе Берлін переконати Москву?

Докладно

Тереза Мей

Відповідь Великобританії на отруєння Скрипаля

Критики уважають санкції у справі Скрипаля заслабкими, але Лондон може ними не обмежитись. 

Безробіття у ФРН на рекордно низькому рівні

Рівень безробіття у ФРН упав до рекордно низького рівня

У березні не мали роботи 5,3 відсотка німецьких працівників - найменше з часу возз'єднання Німеччини в 1990 році. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  