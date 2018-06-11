 Норвегія проситиме США подвоїти військовий контингент на її території | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Норвегія проситиме США подвоїти військовий контингент на її території

Влада в Осло хоче, щоб кількість військових США у Норвегії збільшилась з 330 до 700 осіб. Їх спрямують на північ країни, ближче до кордону з Росією.

Норвегія хоче мати більше американських військових

Норвегія хоче мати більше американських військових

Норвезька влада має намір подвоїти число американських солдатів у Норвегії. Як повідомив у вівторок, 12 червня, уряд в Осло, керівництво країни планує звернутися з відповідним проханням до Вашингтона. У разі позитивного рішення чисельність американських військових досягне 700 осіб. У 2017 році до Норвегії прибули 330 морських піхотинців із США, що викликало невдоволення з боку Росії.

Норвезький уряд хоче, щоб солдати дислокувались на півночі країни, ближче до кордону з Росією. Крім того, в Осло мають намір збільшити тривалість військової місії з нинішніх шести місяців до п'яти років.

DW.COM

Влада Норвегії погодилась розмістити у себе в країні 330 морських піхотинців США. Іноземні військові з'являться на її території вперше з часів Другої світової війни. (25.10.2016)

Східноєвропейські країни-члени НАТО вважають, що Альянс має посилити присутність в цьому регіоні та забезпечити відповідь на агресивні дії з боку Росії. Відповідну заяву лідери держав ухвалили на саміті у Варшаві. (08.06.2018)

"Захист Норвегії залежить від підтримки наших партнерів по НАТО, як це відбувається у більшості країн Альянсу", - наголосив міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Єнсен. Російське посольство в Осло поки не прокоментувало ініціативу норвезької сторони. Раніше, щоб заспокоїти Москву, Норвегія зобов'язалася не впускати іноземні війська в країну, якщо на неї не напали.

Минулого тижня дев'ять країн НАТО, включаючи Болгарію, Угорщину і Польщу, попросили керівництво Альянсу підняти питання про збільшення військової присутності в їхньому регіоні. З часу анексії Росією українського Криму та конфлікту на сході України НАТО неодноразово вдавався до військової присутності в регіоні. Норвегія є членом НАТО з 1949 року.

Дивитись відео 02:19
Now live
02:19 хв

"Профілактика" нападу Росії у Швеції (25.05.2018)

Аудіо й відео до теми

"Профілактика" нападу Росії у Швеції (25.05.2018)  

Також за темою

Internationaler Gerichtshof in Den Haag

У рамках позову проти РФ Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН 12.06.2018

Меморандум поданий у рамках позову проти Росії про порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, повідомили в МЗС України.

NATO Luftpatrouille Baltikum F-22 Raptor

Агресія Росії штовхає НАТО до посилення боєготовності своїх військ 08.06.2018

Політика Росії щодо України стала головною причиною зміни шляху, яким іде НАТО. Щоб бути здатним швидше перекидати підкріплення, Альянс створює нові командування та підвищує боєготовність своїх сил.

Ljudmyla Denissowa Sozialministerin Ukraine 26.03.2014

Омбудсмени України та РФ оголосили про плани відвідання ув'язнених 09.06.2018

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова готують списки ув'язнених, яких планують відвідати.

Докладно

Садег Зібакалам

Іранському політологу вручили премію DW "За свободу слова"

Через критичні висловлювання в інтерв'ю DW політологу з Тегерана Садегу Зібакаламу загрожує ув'язнення в Ірані.  

Дизельний двигун

Daimler має відкликати в ФРН 238 тисяч дизельних авто

У дизелях марки Mercedes виявили недозволені прилади вимикання системи очищення вихлопів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  