 Нові сутички в Секторі Гази: один загиблий і 86 поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Нові сутички в Секторі Гази: один загиблий і 86 поранених

Ще один палестинець загинув та 86 отримали поранення через зіткнення з ізраїльськими солдатами у Секторі Гази. Загальна кількість загиблих з кінця березня перевищила 120 осіб.

Кількість загиблих в Сектори Гази продовжує зростати

Кількість загиблих в Сектори Гази продовжує зростати

Кількість загиблих палестинців у сутичках з ізраїльськими військовими на кордоні з Сектором Гази продовжує зростати. Внаслідок нових зіткнень у п'ятницю, 25 травня, загинув один палестинець. Як повідомили в органах охорони здоров'я у Газі, чоловік помер від вогнепальних поранень.

Крім того, внаслідок сутичок у п'ятницю поранення отримали 86 людей. Більшість з них постраждали через сльозогінний газ, але деякі отримали вогнепальні поранення. 

Ізраїльські військові стверджують, що близько 1600 палестинців кидали в солдатів каміння та намагалися зруйнувати огорожу на кордоні. Крім того, вони підпалювали шини та кинули у бік солдатів вибуховий пристрій. Також відбулись зіткнення невеликих груп палестинців із ізраїльськими солдатами на Західному березі річки Йордан.

DW.COM

За проведення незалежного розслідування обставин кривавих сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками в Секторі Гази проголосувала більшість членів Ради ООН з прав людини. (18.05.2018)

В ООН закликають вжити заходи для уникнення війни між Ізраїлем та Палестинськими територіями та полегшення страждання людей в Секторі Гази. (23.05.2018)

Лідери радикального угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, відвідали табір протестувальників неподалік від кордону з Ізраїлем і заявили про наміри продовжувати щотижневі мітинги, повідомляє агенція AP. Загалом у сутичках, які тривають в Газі з 30 березня, загинула вже 121 людина, нагадує агенція dpa.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають повернути їм території втрачені внаслідок створення держави Ізраїль.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії.

Дивитись відео 01:36
Now live
01:36 хв

Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Посольство США в Єрусалимі: урочистості на тлі масових сутичок (14.05.2018)  

Також за темою

Proteste in Gaza

В ООН закликали запобігти ізраїльсько-палестинській війні 23.05.2018

В ООН закликають вжити заходи для уникнення війни між Ізраїлем та Палестинськими територіями та полегшення страждання людей в Секторі Гази.

Gazastreifen Demonstrationen & Ausschreitungen

ООН хоче незалежного розслідування подій у Секторі Гази 18.05.2018

За проведення незалежного розслідування обставин кривавих сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками в Секторі Гази проголосувала більшість членів Ради ООН з прав людини.

Gaza Proteste gegen Anerkennung USA Jerusalem

Вибух у Секторі Гази: є загиблі, ХАМАС звинувачує Ізраїль 05.05.2018

Внаслідок вибуху у Секторі Гази загинули щонайменше п'ятеро осіб. Ізраїль заперечує будь-яку вину у даному інциденті.

Докладно

Програма для розпізнавання облич

Нові правила захисту персональних даних в ЄС: що змінилося?

Дотепер користувачі мали лише обмежений контроль над своїми даними. Новий закон має змінити ситуацію.  

США вже роками переживають бум видобутку сланцевого газу

Як США намагається відтіснити Росію з ринку газу ЄС

Євросоюз стає майданчиком боротьби двох гігантів-експортерів газу - США та Росії 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  