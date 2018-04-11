 Нові протести на кордоні Сектору Гази: є убитий і сотні поранених | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2018
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Новини

Нові протести на кордоні Сектору Гази: є убитий і сотні поранених

Під час нових протестів на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази постраждало понад 900 людей, убито одну особу, заявляють палестинці. В ізраїльській армії кажуть, що солдати діяли згідно з приписами.

Протести на кордоні Сектору Гази 13 квітня

Протести на кордоні Сектору Гази 13 квітня

Понад 900 палестинців постраждали під час нових масових протестів на кордоні між Ізраїлем та Сектором Гази у п'ятницю, 13 квітня. Один 28-річний чоловік помер внаслідок вогнепального поранення в живіт, заявили в палестинському міністерстві охорони здоров'я, повідомляє агенція dpa. Більшість із постраждалих скаржаться на проблеми з диханням внаслідок дії сльозогінного газу. Як зазначається, граната зі сльозогінним газом влучила в намет медиків, внаслідок чого десять санітарів мали проблеми з диханням.

Водночас речник ізраїльської армії заявив, що від ранку п'ятниці тисячі палестинців взяли участь у сутичках, які сталися у п'яти місцях уздовж кордону. За його словами, демонстранти розмахували палестинськими прапорами, палили ізраїльські прапори та шини. Також було кілька спроб пошкодити чи зламати огорожу на кордоні. Крім того, палестинці кидали пристрої з запалювальною сумішшю, додав представник ізраїльської армії. За його словами, "солдати застосовували засоби для розгону демонстрацій та стріляли" згідно з приписами.

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Правозахисна організація Human Rights Watch виступила з жорсткою критикою дій Ізраїлю у відповідь на протести палестинців на кордоні з Сектором Гази, під час яких загинуло щонайменше 18 людей. (03.04.2018)

Сім осіб загинули і 1070 зазнали поранень у протистоянні палестинських демонстрантів та ізраїльських силовиків на кордоні із Сектором Гази. (06.04.2018)

З кінця березня внаслідок масових протестів на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем загинули 34 палестинці, сотні постраждали від вогнепальних поранень. Високопоставлений представник ізраїльської армії у п'ятницю заявив, що більшість загиблих були "терористами".

Як повідомлялося раніше, тисячі палестинців з 30 березня беруть участь у так званому "Великому марші повернення" - масовій протестній акції проти Ізраїлю, скликаній радикальним рухом ХАМАС. Акція триватиме до 15 травня. Палестинці називають дату 15 травня "Днем катастрофи", згадуючи події 1948 року, коли понад 700 тисяч палестинців змушені були залишити свої домівки або стати вигнанцями. 14 травня Ізраїль святкуватиме 70-річчя встановлення державності, у цей же день посольство США має переїхати до Єрусалима, міста, яке президент США Дональд Трамп визнав столицею Ізраїлю.
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