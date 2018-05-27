Нові концепції мобільності: своє авто у місті може стати непотрібним

Для німецької молоді, яка живе у великих містах, мати власну машину більше не вельми важливо - про це свідчить дослідження автомобільного експерта Штефана Братцеля (Stefan Bratzel) з Вищої школи економіки міста Берґіш-Ґладбах. За його даними, значення власного авто та емоційна прив’язаність до нього дедалі більше зменшується серед молодих людей у віці від 18 до 25 років.

"У містах молодь відмовляється від авто, - каже Братцель у розмові з DW. - Це відкриває нові можливості для громадського транспорту і таких альтернативних напрямів як каршерінг, байкшерінг, тощо". Водночас, на відміну від великих міст, ставлення до приватних машин за межами мегаполісів змінюється не настільки швидко, зазначає експерт. "Ситуація у сільській місцевості геть інша, тому що обійтися без власного авто там неможливо", - пояснює Братцель.

З пункту A до пункту B: електротаксі від "дочки" Volkswagen

Спільні авто та автобуси без водіїв у Лейпцигу

Існує чимало альтернатив приватним автівкам. Приміром, завдяки сучасним технологіям Лейпциг хоче поєднати автобуси та потяги з велосипедами та авто. Аби полегшити перехід з одного виду транспорту на інший, поблизу центральних зупинок у місті облаштували 28 так званих "станцій мобільності". Бронювання, оплата та доступ до велосипедів і прокатних автівок регулюється за допомогою чип-карти.

Тим часом компанія MOIA, "дочка" німецького концерну Volkswagen (VW), планує підвищити мобільність у Гамбурзі завдяки спільному використанню авто і "маршрутних таксі". Користувачі можуть замовити електроавтобуси VW без водіїв - через власний смартфон. Посадка можлива на віртуальних зупинках, до яких треба пройти пішки максимум 250 метрів. Нині триває тестовий етап, офіційний старт проекту заплановано на наступний рік.

Автомобілі на замовлення

Своєю чергою, "дочка" німецької державної залізничної компанії Deutsche Bahn, IOKI, поставила собі за мету запровадити каршерінг з автономними машинами. Розміри транспортного засобу можуть варіюватися залежно від того, де саме вони використовуються. Їхня інтеграція у систему громадського транспорту Гамбурга має розпочатися до кінця цього року. Однак цю систему вже тестують у невеликих населених пунктах. Приміром, у баварському Бад-Бірнбаху півроку тому запустили електроавтобус без водія, яким вже скористалися понад 10 тисяч пасажирів.

Автономний автобус (зліва) та електро-міні-таксі Zbee від "дочки" Deutsche Bahn

Як додаток до метро, трамваїв та автобусів, а також спільного використання авто і велосипедів, з середини червня у Мюнхені планують запустити нову службу перевезень "MVG Isar-Tiger", коли автомобілі можна буде замовити через мобільний додаток. Для цього будуть задіяні машини марки VW Caddy - спершу у межах пілотного проекту у зоні між середмістям Мюнхена та його західною частиною.

Брак політичного регулювання

У просуванні нових пропозицій щодо мобільності у системі міського транспорту дотепер бракувало політичної підтримки, констатують експерти. "Політичне регулювання має сприяти обмеженню кількості приватних автомобілів", - каже Штефан Братцель. - Тільки у цьому випадку нові концепції мобільності дійсно ставатимуть популярнішими". А приватні автомобілі, на його думку, мають відігравати у цих концепціях скромнішу роль. "Увесь трафік доставки, який все більше зростає завдяки "амазонизації" торгівлі у містах зрештою призведе до суцільних заторів. Цьому можна запобігти лише за умови тривалого регулювання з прицілом на майбутнє, вважає Братцель.

Протягом багатьох років великі німецькі автовиробники інвестують чималі кошти в нові мобільні сервіси, і це яскравий приклад того, наскільки стабільним є тяжіння до нових стратегій. У березні компанії Daimler та BMW об’єднали свої пропозиції і за цим показником із щонайменше 40 мільйонами клієнтів тепер знаходяться на одному рівні з американським перевізником Uber.

Технологічний гігант Google теж прагне потрапити в індустрію мобільності

"Війна світів" між BMW, Daimler та інтернет-гігантами

"Як піонери в автомобільній промисловості, ми не здамо позицій конкурентам, коли йдеться про міську мобільність майбутнього", - заявив керівник Daimler Дітер Цетше (Dieter Zetsche). "Із запланованим злиттям наших мобільних сервісів ми посилаємо сигнал новим конкурентам та об’єднуємо наші зусилля", - додав керівник BMW Гаральд Крюґер (Harald Krüger). Каршерінгові компанії обох автоконцернів - Car2go und Drive-Now, які дотепер були конкурентами, а також мобільні сервіси Mytaxi, Moovel, Park-Now und Parkmobile у майбутньому працюватимуть на одній платформі. При цьому Daimler та BMW матимуть по 50 відсотків у спільному підприємстві.

До цієї гри також хочуть долучитися і потужні інтернет-гіганти з Кремнієвої долини. Це - "битва світів" між відомими автовиробниками та гравцями Big-Data, каже Братцель. "Uber, Google та Apple - це лише кілька імен, які хочуть потрапити в індустрію мобільності. В Китаї це Tencent, Alibaba або Baidu", - зазначив він.

Ці гравці мають великий досвід роботи з великим обсягами даних та даними про клієнтів, натомість автовиробники роблять тільки перші кроки у цій сфері", вважає експерт. Тож він переконаний: "Це буде жорстка боротьба за найбільш затребувані платформи для мобільності майбутнього".

Усе, що треба знати про німецькі автобани Межа - лише небо Про якість німецьких доріг ходять легенди. Навіть до найбільш віддалених селищ прокладений якісний асфальт, не кажучи вже про великі міста. Мінімальний вік для отримання водійських прав - 17 років, але не можна їздити без супроводу дорослих, допоки вам не виповниться 18.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Увага, затори! За даними Німецького клубу автомобілістів (ADAC), торік на німецьких автобанах було зареєстровано на чотири відсотки більше заторів, ніж у 2016-му. У середньому щодня формувався затор загальною протяжністю майже 4 тисячі кілометрів. Причина - не збільшення кількості автівок, а численні ремонтні роботи. Тож, виїжджаючи на автобан, будьте готові до тривалого очікування, особливо довкола міст.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Зірвиголови на дорогах Навіть під час їзди на великій швидкості декому часом здається, що інші їдуть не достатньо швидко. Особливо нахабні водії під’їжджають максимально близько і, мигаючи фарами, намагаються зігнати зі смуги. Ліва смуга має використовуватися лише для обгону, тому не дозволяйте себе тероризувати!

Усе, що треба знати про німецькі автобани Посміхайтеся - вас знімають Обережно, радар! Камер, які фіксують порушення правил руху, дуже багато в Німеччині - як на автобанах, так і в містах. Ненависні для водіїв пристрої встановлені обабіч дороги, але, на жаль, часто їх помічають лише тоді, коли вже занадто пізно. У цьому випадку ви отримаєте "лист щастя" - з вашим фото за кермом.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Мобільні суворо заборонені Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Геть з дороги! Не менш суворо карається і блокування автомобілів рятувальних служб. Під час заторів та аварій водії мають залишати шлях для авто швидкої допомоги, поліції та пожежних. Так званий "рятувальний коридор" має бути між крайньою лівою та сусідньою смугами. Той, хто не дотримується цього правила, ризикує отримати штраф у 200 євро та бали за порушення.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Аварійний трикутник У разі аварії або поломки автомобілісти мають встановити оранжевий попереджувальний трикутник за кілька метрів позаду авто та вдягнути куртку люмінісцентного кольору. Усе це, а також аптечка, зокрема, з бинтами, мають бути у водія завжди.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Пам’ятайте про проміле! У Німеччині водіям-початківцям та професійним водіям взагалі заборонено вживати алкоголь. Для всіх інших автомобілістів діє обмеження у 0,5 промілe. Для велосипедистів - до 1,6 проміле. Суми штрафів - від 500 євро і вище. Тож краще взагалі утриматися від алкоголю перед поїздкою.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Зимова гума Зимові шини або універсальні шини є обов’язковими в Німеччині, щойно на дорогах з’являється лід, сніг або бруд. Це може статися у період з жовтня до Великодня. Поїздки на зледенілій дорозі без потрібних шин можуть обійтися дорого. У разі ДТП через це можна навіть втратити страховку.

Усе, що треба знати про німецькі автобани Без поспіху і метушні Найкраща порада для водіння на німецьких дорогах та автобанах - жодної метушні! Не поспішайте і не перенапружуйте себе. У Німеччині добре розвинена мережа громадського транспорту. Тож перед поїздкою подумайте: варто їхати на машині чи краще розслабитися у потязі? Автор: Луїза Шефер, Ольга Войтович

