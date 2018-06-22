Нові атаки талібів в Афганістані: загинули 16 поліцейських

Бойовики радикального угруповання "Талібан" у четвер, 21 червня, вбили щонайменше 16 афганських поліцейських та двох цивільних у провінції Багдіс на заході Афганістану.

Як повідомляє агенція Reuters з посиланням на високопоставленого представника в органах безпеки Афганістану, бойовики "Талібану" намагались захопити вісім контрольно-пропускних пунктів в провінції Багдіс. Напередодні їм вдалось захопити два з них та закріпитись у них, отримавши підкріплення. Під час бойових дій загинули 16 афганських поліцейських.

У місцевій адміністрації повідомили, що таліби також сховали вибухівку на тілі вбитого солдата. Вона здетонувала у той момент, коли тіла намагались евакуювати з місця подій. Внаслідок вибуху загинули двоє цивільних осіб.

19 червня бойовики "Талібану" під час атаки на контрольно-пропускні пункти вбили 30 афганських солдатів у провінції Бадгіс.

Минулого тижня президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про одностороннє тижневе припинення вогню з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня. Своєю чергою, лідери радикального руху "Талібан" заявляли про готовність дотримуватися перемир'я лише протягом трьох святкових днів 15-17 червня. Утім, під час перемир'я в Афганістані було скоєно кілька кривавих нападів із десятками загиблих, включаючи самих талібів.