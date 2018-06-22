 Нові атаки талібів в Афганістані: загинули 16 поліцейських | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2018

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Новини

Нові атаки талібів в Афганістані: загинули 16 поліцейських

Атаки талібів на заході Афганістану тривають. Під час боїв 21 червня загинули 16 поліцейських та двоє цивільних.

КПП сил безпеки в Афганістані. Архівне фото

КПП сил безпеки в Афганістані. Архівне фото

Бойовики радикального угруповання "Талібан" у четвер, 21 червня, вбили щонайменше 16 афганських поліцейських та двох цивільних у провінції Багдіс на заході Афганістану.

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Внаслідок теракту в Джелалабаді загинули щонайменше 18 осіб. Тим часом представник "Талібану" заявив, що рух не планує продовжувати перемир'я з урядом. (17.06.2018)

Президент Афганістану оголосив про продовження перемир'я з "Талібаном". Тим часом під час мирної зустрічі талібів із афганськими військовими у Нангархарі пролунав вибух, який забрав життя щонайменше 26 людей. (16.06.2018)

Як повідомляє агенція Reuters з посиланням на високопоставленого представника в органах безпеки Афганістану, бойовики "Талібану" намагались захопити вісім контрольно-пропускних пунктів в провінції Багдіс. Напередодні їм вдалось захопити два з них та закріпитись у них, отримавши підкріплення. Під час бойових дій загинули 16 афганських поліцейських.

У місцевій адміністрації повідомили, що таліби також сховали вибухівку на тілі вбитого солдата. Вона здетонувала у той момент, коли тіла намагались евакуювати з місця подій. Внаслідок вибуху загинули двоє цивільних осіб.

19 червня бойовики "Талібану" під час атаки на контрольно-пропускні пункти вбили 30 афганських солдатів у провінції Бадгіс.

Минулого тижня президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про одностороннє тижневе припинення вогню з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня. Своєю чергою, лідери радикального руху "Талібан" заявляли про готовність дотримуватися перемир'я лише протягом трьох святкових днів 15-17 червня. Утім, під час перемир'я в Афганістані було скоєно кілька кривавих нападів із десятками загиблих, включаючи самих талібів. 

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