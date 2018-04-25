Новонароджений британський принц отримав ім'я Луї Артур Чарльз

Третю дитину британського принца Вільяма та герцогині Кейт назвали Луї Артур Чарльз. Про це повідомляється в офіційному Twitter Кенсінгтонського палацу у п'ятницю, 27 квітня.
"Герцог і герцогиня Кембриджські надзвичайно раді оголосити, що назвали свого сина Луї Артур Чарльз. Дитину називатимуть Його Величність Принц Луї Кембриджський", - вказано у твіті.
36-річна Кейт Міддлтон народила сина в понеділок, 23 квітня, в лікарні Святої Діви Марії в західному Лондоні. Її чоловік був присутній під час пологів.
Новонароджений - шостий правнук чинної королеви Єлизавети ІІ та п'ятий претендент у черзі на британський престол після свого дідуся Чарльза, батька Вільяма, брата Джорджа та сестри Шарлотти. Принц Гаррі, який досі був п'ятим у черзі на престол, таким чином опинився на шостому місці.
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Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Швеція - принц Ніколас
Наймолодшого паростка шведської королівської родини - принца Ніколаса - похрестили 11 жовтня. Принц, який отримав титул герцога Онгерманландського і став шостим претендентом на шведський трон, з'явився на світ у червні і є другою дитиною в родині принцеси Мадлен та її чоловіка Крістофера О'Ніла. Півторарічній принцесі Леонор було дуже важко встояти на місці під час церемонії.
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Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Великобританія - принцеса Шарлотта
Упродовж 60 років країною править королева Єлизавета II. У черзі на престол чекають чоловіки: син Чарльз, онук Вільям та правнук Джордж. Сестрі останнього Шарлотті - доньці Вільяма та Кейт, навряд чи пощастить вдягнути корону. Вірогідно, на неї чекає доля, як у дядька Гаррі, життєрадісного брата Вільяма - лише з меншою кількістю скандалів довкола.
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Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Нідерланди - принцеса Алексія
Принцеса Алексія (п) - друга у черзі на престол після своєї старшої сестри Катаріни-Амалії (ц). А після Алексії на трон претендує молодша сестра Аріана (л). Той факт, що принцеса - "номер два", не заважає їй мати дуже напружений графік: вона займається кінним спортом, балетом та грає у хокей на льоду. А ще - говорить голландською, англійською та іспанською: її мама - родом з Буенос-Айреса.
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Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Норвегія - принц Сверре Магнус
До зміни правил наслідування престолу у 1990 році у принца Сверре Магнуса були усі шанси стати монархом. Нині ж його старша сестра стоїть попереду нього. Діти кронпринца Хокона та кронпринцеси Метте-Маріт відвідували звичайний дитячий садочок, а тепер ходять до звичайної школи. Життя майже таке, як у пересічних громадян. Так само, як і старший син Метте-Меріт від першого шлюбу - Маріус.
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Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Монако - принц Жак
Княжий дім Монако вже кілька років перебуває у центрі або скандалів, або трагедій. Офіційно на чолі країни стоїть князь Альбер ІІ, який має двох позашлюбних дітей. У 2014 у нього та дружини княгині Шарлен з’явилася двійня: принцеса Габріелла хоч і народилася на дві хвилини раніше за свого брата Жака, але за правилами престолонаслідування перевага надається нащадкам чоловічого роду.
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Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Данія - принцеса Ізабелла
Історія кронпринца Фредеріка та звичайної дівчини Мері Дональдсон полонила серця мільйонів: коли пара познайомилася, Мері й гадки не мала, що її майбутній чоловік - принц. Нині подружжя має чотирьох дітей: принца Крістіана, принцесу Ізабеллу та близнюків принца Вінсента та принцесу Йозефіну. Крістіан - другий у черзі на престол після свого батька.
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Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Бельгія - принц Габріель
У цій королівській сім'ї полюбляють імена, схожі на скоромовки: його високість Бельгії 2003-го року народження - другу дитину короля Філіппа та королеви Матільди - назвали Габріелем Бодуеном Карлом Марією. Загалом у подружжя четверо дітей: Єлизавета Тереза Марія Єлена (2001), Емануель Леопольд Гійом Франсуа Марія (2005) та Елеонора Фабіола Вікторія Анна Марія (2008).
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Ніколас, Шарлотта та інші королівські нащадки "номер два"
Іспанія - принцеса Софія
Її повне ім’я - Софія де Тодос лос Сантос де Бурбон Ортіс Іспанська. Вона - друга дитина короля Феліпe VI та королеви Іспанії Летіції. Софію назвали на честь її бабусі Софії, принцеси Іспанської і Датської. Після своєї старшої сестри інфанти Леонор Софія посідає друге місце у черзі на іспанський престол.
Автор: А. Дічайд, Ю. Томпкін, Е. Дєнєжна