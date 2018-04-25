Новонароджений британський принц отримав ім'я Луї Артур Чарльз

Третю дитину британського принца Вільяма та герцогині Кейт назвали Луї Артур Чарльз. Про це повідомляється в офіційному Twitter Кенсінгтонського палацу у п'ятницю, 27 квітня.

"Герцог і герцогиня Кембриджські надзвичайно раді оголосити, що назвали свого сина Луї Артур Чарльз. Дитину називатимуть Його Величність Принц Луї Кембриджський", - вказано у твіті.

36-річна Кейт Міддлтон народила сина в понеділок, 23 квітня, в лікарні Святої Діви Марії в західному Лондоні. Її чоловік був присутній під час пологів.

Новонароджений - шостий правнук чинної королеви Єлизавети ІІ та п'ятий претендент у черзі на британський престол після свого дідуся Чарльза, батька Вільяма, брата Джорджа та сестри Шарлотти. Принц Гаррі, який досі був п'ятим у черзі на престол, таким чином опинився на шостому місці.

Дивитись відео 00:58 Поділитись У Кейт і Вільяма народився син (23.04.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2wW2i У Кейт і Вільяма народився син (23.04.2018)