 Новонароджений британський принц отримав ім′я Луї Артур Чарльз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2018
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Новини

Новонароджений британський принц отримав ім'я Луї Артур Чарльз

Новонародженого сина герцогині Кейт і принца Вільяма офіційно називатимуть "Його Величність Принц Луї Кембриджський".

Новонароджений британський принц Луї

Кейт, Вільям і новонароджений Луї

Третю дитину британського принца Вільяма та герцогині Кейт назвали Луї Артур Чарльз. Про це повідомляється в офіційному Twitter Кенсінгтонського палацу у п'ятницю, 27 квітня.

"Герцог і герцогиня Кембриджські надзвичайно раді оголосити, що назвали свого сина Луї Артур Чарльз. Дитину називатимуть Його Величність Принц Луї Кембриджський", - вказано у твіті.

36-річна Кейт Міддлтон народила сина в понеділок, 23 квітня, в лікарні Святої Діви Марії в західному Лондоні. Її чоловік був присутній під час пологів.

Новонароджений - шостий правнук чинної королеви Єлизавети ІІ та п'ятий претендент у черзі на британський престол після свого дідуся Чарльза, батька Вільяма, брата Джорджа та сестри Шарлотти. Принц Гаррі, який досі був п'ятим у черзі на престол, таким чином опинився на шостому місці.
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    Автор: А. Дічайд, Ю. Томпкін, Е. Дєнєжна


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Британська герцогиня Кейт народила третю дитину - хлопчика

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