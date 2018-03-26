 Новим президентом Коста-Рики став ліберал Карлос Альварадо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Новим президентом Коста-Рики став ліберал Карлос Альварадо

Президентські вибори в Коста-Риці виграв кандидат від партії "Громадянська дія", ліберал Карлос Альварадо, який підтримує легалізацію одностатевих шлюбів. Він отримав понад 60 відсотків голосів виборців.

Карлос Альварадо став новим президентом Коста-Рики

Карлос Альварадо став новим президентом Коста-Рики

Президентські вибори в Коста-Риці виграв колишній міністр праці країни Карлос Альварадо, повідомила в понеділок, 2 квітня, виборча комісія, інформує агенція dpa.

Після підрахунку 95 відсотків бюлетенів комісія повідомила, що за Карлоса Альварадо, якого висунула урядова партія "Громадянська дія", віддали голоси 60,79 відсотка виборців. "Сьогодні світ стежить за нами, і ми посилаємо гарне демократичне повідомлення", - написав він в Twitter після оголошення результатів виборів.

DW.COM

Мер Києва Віталій Кличко не виключив, що стане кандидатом у президенти під час виборів у березні 2019 року. Проте спершу він має виконати обіцянки перед киянами, стверджує політик. (25.03.2018)

За попередніми результатами підрахунку голосів, чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі здобуває на президентських виборах у країні 92 відсотки голосів. Явка, однак, була помітно нижчою, ніж на минулих виборах. (29.03.2018)

Інший кандидат - депутат-євангеліст Фабрісіо Альварадо, який не є його родичем і представляє опозицію, вже привітав свого супротивника з перемогою. "Я вітаю Карлоса Альварадо з перемогою і хочу підкреслити, що він може на нас розраховувати, оскільки і ми теж любимо Коста-Рику", - написав він в Twitter.

38-річний Карлос Альварадо підтримує одностатеві шлюби та рівні права громадян. Його супротивник натомість виступав проти легалізації одностатевих шлюбів та абортів.

Попередній президент країни, член партії "Громадянська дія" Луїс Гільєрмо Соліс, обіймав посаду з 2014 року. Його та його уряд звинувачували в корупції, тому Карлос Альварадо спочатку відставав в передвиборчій гонці.
Дивитись відео 02:08

Молоді керівники держав: як їм це вдалося? (16.10.2017)

Аудіо й відео до теми

Молоді керівники держав: як їм це вдалося? (16.10.2017)  

Докладно

Тимошенко програла президентські вибори в 2014 році

Передвиборний рік під знаком Тимошенко і не тільки

Протистояння Порошенка та Тимошенко визначатиме хід майбутньої президентської кампанії в Україні, вважає Сергій Руденко. 

Нафтовидобуток у Бахрейні

У Бахрейні виявили найбільше в історії родовище вуглеводнів

Багате газом та нафтою родовище розташоване у західній частині близькосхідної країни. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  