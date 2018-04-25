Новим главою МВС Великобританії призначили екс-банкіра

Британська прем'єрка Тереза Мей призначила на посаду міністра внутрішніх справ Саджида Джавіда, 48-річного колишнього керуючого директор Deutsche Bank, який до цього обіймав у її кабінеті посаду міністра у справах громад та місцевого самоврядування. Кадрова ротація відбулася у понеділок, 30 квітня, через кілька годин після відставки Амбер Радд з посади глави МВС.

Вона залишила кабінет на тлі "скандалу Віндраш". Нещодавно Guardian написала, що у МВС є програма депортації конкретної кількості мігрантів з "покоління Віндраш". Ідеться про мігрантів 1940-1970 років, яким тоді надали право залишитися в країні. Утім, не всі з них мали належним чином оформлені документи, через що їм і загрожувала депортація. Міністерка спочатку заперечувала в парламенті утиски таких мігрантів, проте потім вони підтвердилися.

Очікується, що Джавід зможе відновити репутацію МВС. Політик-консерватор пакистанського походження знаний своєю увагою до деталей, зазначає Reuters. Раніше він уже обіймав посади міністра культури та ЗМІ, а згодом - міністра у справах бізнесу та інновацій у кабінеті Девіда Кемерона. Тоді він виступав за збереження Сполученого Королівства у складі ЄС.