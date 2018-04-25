 Новим главою МВС Великобританії призначили екс-банкіра | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2018
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Новини

Новим главою МВС Великобританії призначили екс-банкіра

У резюме Саджида Джавіда - посади очільників кількох міністерств. Він очолив МВС на тлі міграційного скандалу. До політичної кар'єри він обіймав керівні посади у банківській сфері.

Саджид Джавід має солідний послужний список

Саджид Джавід має солідний послужний список

Британська прем'єрка Тереза Мей призначила на посаду міністра внутрішніх справ Саджида Джавіда, 48-річного колишнього керуючого директор Deutsche Bank, який до цього обіймав у її кабінеті посаду міністра у справах громад та місцевого самоврядування. Кадрова ротація відбулася у понеділок, 30 квітня, через кілька годин після відставки Амбер Радд з посади глави МВС.

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Без вирішення ірландського питання угода про вихід Великобританії із ЄС не відбудеться, попередив головний представник ЄС на переговорах з Британією щодо Brexit Мішель Барньє. (29.04.2018)

Газета The Guardian опублікувала конфіденційний документ британського МВС, у якому пропонуються зміни до міграційної політики Великобританії після виходу країни з Євросоюзу. (05.09.2017)

Вона залишила кабінет на тлі "скандалу Віндраш". Нещодавно Guardian написала, що у МВС є програма депортації конкретної кількості мігрантів з "покоління Віндраш". Ідеться про мігрантів 1940-1970 років, яким тоді надали право залишитися в країні. Утім, не всі з них мали належним чином оформлені документи, через що їм і загрожувала депортація. Міністерка спочатку заперечувала в парламенті утиски таких мігрантів, проте потім вони підтвердилися.

Очікується, що Джавід зможе відновити репутацію МВС. Політик-консерватор пакистанського походження знаний своєю увагою до деталей, зазначає Reuters. Раніше він уже обіймав посади міністра культури та ЗМІ, а згодом - міністра у справах бізнесу та інновацій у кабінеті Девіда Кемерона. Тоді він виступав за збереження Сполученого Королівства у складі ЄС.

  • Лілі Аллен

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Нам капець"

    "Ну що ж, мілленіали (покоління народжених у 1980-2000. - Ред.), нам реальний капець", - емоційно написала співачка Лілі Аллен. Вона додала, що давно не плакала так, як після референдуму про Brexit.

  • Елізабет (Ліз) Герлі

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Ніч гризіння нігтів

    Модель та актриса Ліз Герлі виявилася однією з небагатьох селебрітіз, які підтримали вихід з ЄС. Напередодні вона обіцяла "ані плакатися, ані зловтішатися" результатами. У Twitter вона змалювала свою безсонну ніч стеження за новинами як ніч "гризіння нігтів". А коли стали відомі результати голосування Ліз Герлі запостила: "І раптом заспівали птахи".

  • Джоан Роулінг активно підтримувала збереження членства в ЄС

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Магія не завадила б

    Авторка циклу про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, дізнавшись про підсумки голосування, написала в Twitter: "Не думаю, що колись так сильно хотілося магії як зараз". У своєму наступному пості вона додала: "До побачення, Сполучене Королівство". На її думку, на країну тепер чекає новий референдум щодо незалежності Шотландії.

  • Oasis in Berlin

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Зупиніть планету"

    Ліам Галлахер, екс-вокаліст гурту Oasis, зранку у п'ятницю, 24 червня, твітнув: "Зупиніть планету, я зійду".

  • Еллі Голдінг

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Розбите серце

    Співачка та авторка пісень Еллі Голдінг визнала, що результати референдуму розбили їй серце. "Щиро вірю, що це одна з найбільш руйнівних речей за моє життя. Цього ранку мені страшно, як ніколи", - пояснила вона.

  • Річард Бренсон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Час лікувати рани суспільства"

    Бізнесмен, засновник групи Virgin, Річард Бренсон назвав "сумними" висновки референдуму. За його словами, кампанія була надто агресивною, тому "час лікувати рани суспільства". "Британці, надзвичайні люди, вийдуть з гідністю та єднанням", - сподівається він.

  • Х'ю Лорі в образі доктора Хауса

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Полегше на поворотах"

    Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.

  • Аманда Еббінгтон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Темні дні настали"

    Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.

  • Філіп Пуллман

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Вистрелили в ногу"

    Британський автор фентезі Філіп Пуллман висловився жорстко: "У нас боліла голова, тому ми вистрелили собі в ногу. Голова й досі болить, проте йти ми вже не можемо".

  • Гаррі Кейн

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Який Brexit? Передусім - футбол!

    На тлі Brexit "Євро-2016" відійшов на другий план, проте футболісти думають переважно про матчі. "Не думаю, що хтось з нас (збірної Англії з футболу. - Ред.) знає достатньо, щоб коментувати. Доведеться чекати і дивитися, що відбувається. Мені бракує обізнаності, щоб турбуватися про це, думаю, іншим гравцям також", - сказав англійський форвард Гаррі Кейн.

    Автор: Стас Соколов


DW.COM

"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

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