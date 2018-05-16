Новий уряд Італії - привід для занепокоєння в ЄС

Після напружених переговорів, що тривали майже 80 днів, італійський лівопопулістський "Рух п'яти зірок" і правопопулістська партія "Ліга Півночі" нарешті змогли узгодити урядову програму і домовитися про кандидатуру нового прем'єра. Кабінет міністрів, вочевидь, може очолити Джузеппе Конте - нова фігура в італійській політиці.

Обидві партії представили його кандидатуру президентові Італії Серджо Маттареллі, про що повідомив на офіційному інтернет-сайті "Руху п'яти зірок" його лідер Луїджі Ді Майо. Тепер глава держави має доручити Конте сформувати майбутній уряд. Джузеппе Конте досі не брав активної участі в політиці країни. 54-річний юрист, професор юриспруденції Флорентійського університету не належить до жодної з політичних партій, однак його політичні погляди близькі до "Руху п'яти зірок". Чотири роки тому він уперше висловив своє ставлення до цього політичного об'єднання, назвавши його "чудовою, неймовірною політичною лабораторією".

Федеральний секретар "Ліги" Маттео Сальвіні і лідер "п'яти зірок" Ді Майо також претендували на посаду глави нового уряду, але були змушені пожертвувати прем'єрськими амбіціями заради досягнення компромісу між своїми партіями. За даними італійських ЗМІ, у новому уряді Сальвіні, цілком ймовірно, очолить міністерство внутрішніх справ, тоді як для Ді Майо передбачена посада очільника міністерства економічного розвитку.

Новий уряд Італії викликає побоювання в ЄС

За процесом формування італійського кабінету міністрів із занепокоєнням спостерігають в Євросоюзі: популістський і антисистемний "Рух п'яти зірок" і праву "Лігу", чиї політичні платформи раніше здавалися несумісними, об'єднує критичне ставлення до ЄС.

Портрети Ді Майо і Сальвіні на демонстрації їхніх противників із табору центристів

У початковому проекті коаліційної угоди, подробиці якого просочилися в італійську пресу, йшлося про можливість виходу Італії з Євросоюзу, відмову від загальноєвропейського Пакту стабільності і зростання та списання з Італії заборгованості перед Європейським центральним банком у розмірі 250 мільярдів євро. Втім, ці та інші найрадикальніші пункти з остаточного варіанту документа були вилучені. Але в Брюсселі побоюються, що Італія може стати джерелом проблем, подібних до тих, які були в Греції, - при цьому набагато більшого масштабу.

Загроза чергової кризи Єврозони

Розмір державного боргу Італії становить 130 відсотків від ВВП - після Греції це другий завбільшки держборг серед країн ЄС. Однак в абсолютному вираженні Італія перебуває на першому місці серед боржників Євросоюзу, оскільки вона є третьою за величиною економікою в Єврозоні. Нова урядова програма Італії передбачає повну відмову від попереднього курсу жорстких заощаджень і, отже, від дотримання Маастрихтських критеріїв, які визначають межу держборгу і держдефіциту. Вона, зокрема, передбачає перегляд бюджетних правил ЄС, збільшення державних витрат, встановлення фіксованої ставки податку в розмірі 15 відсотків для фізичних осіб і фірм, базовий дохід для бідних у 780 євро і відмову від непопулярної пенсійної реформи.

Відповідно до розрахунків колишнього керівника Департаменту з бюджетних питань МВФ Карло Коттареллі, реалізація цієї програми може обійтися країні в 126 мільярдів євро на рік. Італійські ЗМІ вже охрестили коаліційну угоду "Книгою фантазій", а економічні експерти і європейські політики побоюються, що плани нового італійського уряду можуть створити передумови для чергової кризи в Єврозоні. Зовнішньополітична частина коаліційної угоди, серед іншого, передбачає прискорену процедуру депортації нелегальних мігрантів і послаблення економічних санкцій стосовно Росії.

"Сигнал невдоволення політикою ЄС і ФРН"

"Коаліція в Італії продемонструвала, наскільки однакові позиції у представників крайніх політичних флангів. Всі вони ворожі Європі", - заявив в інтерв'ю DW зовнішньополітичний експерт німецької партії "Союз-90"/"Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour). За його словами, новий італійський уряд стане серйозним викликом для Євросоюзу. "Втім, вони досить швидко усвідомлять, що не зможуть виконати багато передвиборних обіцянок без допомоги ЄС", - додав Нуріпур.

Експерт із зовнішньої політики з фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), який саме перебуває в Італії, на прохання DW проаналізував тамтешні настрої. За його словами, проголосувавши за партії, які увійшли в урядову коаліцію, багато італійців висловили недвозначний сигнал невдоволення політикою Брюсселя і Берліна. Новий італійський уряд у жодному разі не повинен відчути себе ізольованим від Євросоюзу, попереджає Кізеветтер: необхідно тісно співпрацювати з ним і перевірити на "відповідність європейським викликам і завданням".

Боротьба з "істеблішментом" та нелюбов до мігрантів

"Рух п'яти зірок" виграв парламентські вибори в Італії, набравши 32 відсотки голосів виборців. Ця популістська і антисистемна партія була заснована в жовтні 2009 року італійським актором-коміком Джузеппе Грілло. До своїх політичних завдань вона відносить боротьбу із заходами суворого заощадження, податками, корупцією, атомною енергетикою, євро і частково проти ЄС і європейської інтеграції.

Партія правих євроскептиків "Ліга" за результатами виборів стала другою політичною силою в країні. Її лідер Маттео Сальвіні протягом п'яти останніх років "використовував антиєвропейську і антиглобалістську риторику для того, щоб заручитися підтримкою електорату, розчарованого європейською міграційною політикою", пише The New York Times. Рейтинг "Ліги" істотно виріс за час європейської міграційної кризи.